Melissa Acani, il giallo della 22enne scomparsa a Livigno. I genitori: «Aiutateci a ritrovarla»

Resta avvolta nel mistero la scomparsa di Melissa Acani, 22 anni, di origini albanesi e residente a Livigno insieme alla famiglia. Della giovane non si hanno più notizie dallo scorso 3 dicembre, data dell’ultimo contatto certo. Da allora, il silenzio e l’angoscia dei familiari, che continuano a lanciare appelli nella speranza di ottenere informazioni utili alle ricerche.

Negli ultimi giorni anche il sindaco di Livigno, Remo Galli, ha deciso di condividere sui social la scheda con l’identikit della ragazza, contribuendo a dare maggiore visibilità al caso e a sensibilizzare la cittadinanza.

La famiglia di Melissa, dopo essersi rivolta all’associazione Penelope Lombardia, che si occupa di persone scomparse, ha scelto di ampliare ulteriormente il raggio degli appelli, contattando anche la redazione dello storico programma di Rai 3 “Chi l’ha visto?”, nella speranza che la diffusione nazionale possa offrire nuovi spunti investigativi.

«Aiutateci a ritrovarla», è l’accorato messaggio dei genitori, rilanciato dalla trasmissione televisiva che ha pubblicato sul proprio sito la fotografia della giovane e tutti i dettagli utili al riconoscimento. Un episodio ha aumentato l’apprensione dei familiari: alcuni giorni fa la madre, notando che il profilo di Melissa risultava online, ha provato a chiamarla, ma la chiamata è stata immediatamente bloccata. Non è chiaro, al momento, se lo smartphone sia ancora in possesso della ragazza o se venga utilizzato da terzi.

Tra le segnalazioni raccolte, una in particolare ha indicato la possibile presenza di Melissa presso la stazione Termini di Roma. L’informazione è stata ritenuta attendibile, anche alla luce del fatto che la 22enne conosce bene e ama la Capitale, dove si sarebbe recata più volte in passato. Le ricerche proseguono senza sosta, mentre la famiglia continua a chiedere la collaborazione di chiunque possa aver visto o incontrato Melissa, affinché ogni dettaglio, anche apparentemente insignificante, possa contribuire a fare luce sulla sua scomparsa.

