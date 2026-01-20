Napoli, Conte: "Giocatori stressati, ma la squadra c’è"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Copenaghen, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa con grande chiarezza, affrontando infortuni, stress dei giocatori e preparazione della partita.

Squadra e condizioni fisiche

Il tecnico salentino ha ammesso le difficoltà: “Con i ragazzi sono stato chiaro: concentriamoci su chi c’è e troviamo soluzioni. Nell’ultima partita abbiamo perso Politano e Rahmani, in più c’è Neres con problemi alla caviglia. Dobbiamo fare affidamento sulle nostre forze e giocare le nostre possibilità”.

Calendari e stress

Conte ha sottolineato il peso del tour de force della squadra: “Chi fa il calendario dovrebbe riflettere: i calciatori affrontano un notevole stress fisico e mentale giocando ogni tre giorni. Siamo pronti ad affrontare un Copenaghen temibile in casa, ma ci giochiamo tutto con testa alta e determinazione”.

Mercato e panchina

Sul fronte mercato, Conte ha preferito rimandare il discorso: “Parlare di rinforzi alla vigilia non è opportuno. Con il club c’è sintonia, sappiamo di cosa abbiamo bisogno, ma ora concentriamoci sulla partita”. Tornerà in panchina dopo due gare viste dalla tribuna: “Non essere in panchina mi dà fastidio perché manca il filo diretto con i ragazzi, ma hanno risposto bene. Vergara, Ambrosino e Marianucci devono essere pronti: giocare nel Napoli è una responsabilità enorme”.

Hojlund e Lukaku

Conte ha elogiato il giovane attaccante danese: “Hojlund è umile, intelligente e può crescere molto. Ha la fortuna di giocare con campioni come Lukaku, che lo aiuteranno”.

Parla Hojlund

Anche l’attaccante ha preso la parola: “Tornare qui è bello, lo stadio è caldo e ho ottimi ricordi. Dobbiamo vincere per fare un passo avanti in classifica. Nonostante gli infortuni, siamo un gruppo forte. Il ritorno di Lukaku ci aiuterà tanto e dovremo essere pronti perché il Copenaghen non farà regali”.

