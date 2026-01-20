Edizione n° 5951

Home // Focus // Napoli, Conte: “Giocatori stressati, ma la squadra c’è”

NAPOLI CONTE Napoli, Conte: “Giocatori stressati, ma la squadra c’è”

Il tecnico salentino ha ammesso le difficoltà: “Con i ragazzi sono stato chiaro: concentriamoci su chi c'è e troviamo soluzioni"

Napoli, Conte: "Giocatori stressati, ma la squadra c’è"

Antonio Conte a DAZN - Fonte Immagine: x.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Focus // Sport //

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Copenaghen, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa con grande chiarezza, affrontando infortuni, stress dei giocatori e preparazione della partita.

Squadra e condizioni fisiche
Il tecnico salentino ha ammesso le difficoltà: “Con i ragazzi sono stato chiaro: concentriamoci su chi c’è e troviamo soluzioni. Nell’ultima partita abbiamo perso Politano e Rahmani, in più c’è Neres con problemi alla caviglia. Dobbiamo fare affidamento sulle nostre forze e giocare le nostre possibilità”.

Calendari e stress
Conte ha sottolineato il peso del tour de force della squadra: “Chi fa il calendario dovrebbe riflettere: i calciatori affrontano un notevole stress fisico e mentale giocando ogni tre giorni. Siamo pronti ad affrontare un Copenaghen temibile in casa, ma ci giochiamo tutto con testa alta e determinazione”.

Mercato e panchina
Sul fronte mercato, Conte ha preferito rimandare il discorso: “Parlare di rinforzi alla vigilia non è opportuno. Con il club c’è sintonia, sappiamo di cosa abbiamo bisogno, ma ora concentriamoci sulla partita”. Tornerà in panchina dopo due gare viste dalla tribuna: “Non essere in panchina mi dà fastidio perché manca il filo diretto con i ragazzi, ma hanno risposto bene. Vergara, Ambrosino e Marianucci devono essere pronti: giocare nel Napoli è una responsabilità enorme”.

Hojlund e Lukaku
Conte ha elogiato il giovane attaccante danese: “Hojlund è umile, intelligente e può crescere molto. Ha la fortuna di giocare con campioni come Lukaku, che lo aiuteranno”.

Parla Hojlund
Anche l’attaccante ha preso la parola: “Tornare qui è bello, lo stadio è caldo e ho ottimi ricordi. Dobbiamo vincere per fare un passo avanti in classifica. Nonostante gli infortuni, siamo un gruppo forte. Il ritorno di Lukaku ci aiuterà tanto e dovremo essere pronti perché il Copenaghen non farà regali”.

Lo riporta gazzetta.it.

