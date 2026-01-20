Referendum costituzionale sulla Giustizia: si è costituito a Foggia il Comitato provinciale “Società civile per il No” che a livello nazionale vede coinvolte tantissime associazioni ed è presieduto da Giovanni Bachelet.

“Vota No per difendere Giustizia, Costituzione, Democrazia” lo slogan del comitato che sarà impegnato nella campagna elettorale per il referendum relativo ai temi della giustizia, a sostegno del quale sono state anche raccolte 500mila firme con l’obiettivo di avere tempo utile – nel corso della campagna – per informare i cittadini sugli effetti della Legge Nordio.

A Foggia il Comitato è stato promosso da Cgil, Anpi, Arci, Libera, Legambiente, Auser, Udu Link e Uds. A presiederlo il professor Gianpaolo Impagnatiello, docente di Diritto Processuale Civile all’Università degli Studi di Foggia. Per i promotori del Comitato e sostenitori del No al referendum, la riforma Nordio non è una riforma, perché non interviene in alcun modo sulla qualità del servizio della giustizia: non aumenta gli organici, non riduce i tempi del processo, non stabilizza migliaia di lavoratori e lavoratrici precari del settore, non aumenta, anzi riduce, le garanzie per le persone.

È evidente che altri sono i veri obiettivi del Governo, che, minando l’autogoverno della Magistratura, mette in discussione un principio fondamentale che interessa tutti i cittadini, e cioè quello dell’uguaglianza davanti alla legge. In quest’ottica vanno letti i ripetuti attacchi alla Corte costituzionale (quando ha bocciato l’autonomia differenziata), alla Cassazione (quando boccia i centri per immigrati in Albania), alla Corte dei Conti (quando interviene sui costi del ponte sullo Stretto di Messina), contro singoli magistrati. La riforma costituzionale persegue unicamente l’obiettivo di indebolire l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura, non solo attraverso la separazione delle carriere, ma anche – anzi, soprattutto – attraverso lo sdoppiamento del CSM e la revisione dei meccanismi di selezione dei suoi componenti.

A tutto questo il Comitato “Società civile per il No” intende opporsi: metteremo in campo iniziative di informazione e approfondimento per spiegare ai cittadini le ricadute di questa legge, e perché è giusto votare No al referendum.

La presentazione del Comitato civico avrà luogo venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 11, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana a Foggia (Piazza XX Settembre).