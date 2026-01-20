Foggia, omicidio Alessandro Moretti, “Sassolin”. Daniela Marcone: “Non è una nuova guerra, è sempre la stessa” COMBO STATOQUOTIDIANO MAIZZI

fonte LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO.IT. Proseguono senza sosta le indagini sull’omicidio di Alessandro Moretti, 34 anni, nipote del boss Rocco, assassinato giovedì sera 15 gennaio a Foggia. La Squadra Mobile della Questura sta visionando decine di filmati di videosorveglianza per ricostruire nel dettaglio gli ultimi spostamenti della vittima e individuare eventuali soggetti che potrebbero averlo seguito prima dell’agguato.

Moretti stava percorrendo via Sant’Antonio, in direzione Porta Manfredonia, quando sarebbe stato affiancato da uno o più killer, in moto o in auto, che hanno esploso otto o nove colpi di pistola calibro 7.65, uccidendolo sul colpo. Gli investigatori stanno cercando di capire se la vittima sia stata pedinata lungo il tragitto o se gli assassini siano sbucati all’improvviso da via Ciano, strada che interseca via Sant’Antonio, aprendo il fuoco dopo aver ricevuto un segnale di via libera.

Un contributo decisivo potrebbe arrivare dall’autopsia, che sarà eseguita nelle prossime ore e fornirà ulteriori elementi ai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, titolari dell’inchiesta. Successivamente la Dda darà il nulla osta per i funerali, che – anche se non vi è ancora una conferma ufficiale – dovrebbero svolgersi in forma strettamente privata, secondo le indicazioni del Questore di Foggia.

Gli inquirenti, a partire dalla Dda, hanno un obiettivo prioritario: evitare l’innesco di una nuova guerra di mafia. Per farlo sarà necessario chiarire il contesto in cui è maturato l’agguato e risalire rapidamente a mandanti ed esecutori dell’omicidio.

Alessandro Moretti, dopo aver scontato le condanne, era libero da oltre un anno ed era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di firma. Proprio giovedì, alle ore 18, si era recato in Questura per adempiere all’obbligo, appena due ore prima di essere ucciso.

Colpendo lui, secondo gli investigatori, è stato eliminato un elemento di vertice del clan Moretti. Restano aperti interrogativi cruciali: chi ha dato l’ordine e perché? Si tratta di una mossa degli storici rivali del gruppo Sinesi–Francavilla o di nuove tensioni interne alle batterie mafiose, come già avvenuto in passato, ad esempio nel 2018, quando si registrarono fratture all’interno dello stesso gruppo Sinesi–Francavilla?

Quanto al movente, la mafia foggiana – secondo gli inquirenti – uccide soprattutto per questioni di denaro, quando la spartizione degli affari non soddisfa tutti.

In ogni caso, l’omicidio di Alessandro Moretti rappresenta un colpo di altissimo livello. La vittima aveva scontato dieci anni e mezzo di carcere a seguito delle condanne maturate prima con il blitz “Ripristino” del gennaio 2016, contro il clan Moretti armato durante la guerra del 2015-2016 con i Sinesi–Francavilla, e successivamente con l’inchiesta “Decimazione” del novembre 2018 contro la mafia del pizzo.

Mai, in quarant’anni e sette guerre di mafia, un appartenente alla famiglia Moretti – da tre generazioni ai vertici dell’omonima batteria della Società foggiana – era stato ucciso. Un elemento che, nelle logiche criminali, assume un peso enorme.

Alessandro Moretti, soprannominato “Sassolino”, diventa ora simbolo di una ferita che, nel linguaggio mafioso, richiama vendetta e impone una risposta di sangue per non mostrare segni di debolezza. È per questo che il timore di una nuova escalation criminale a Foggia appare più che fondato.

