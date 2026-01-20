Bergamo, papà dona rene e parte del fegato alla figlia di 7 anni: primo trapianto combinato da vivente in Italia

Bergamo – Un gesto d’amore che segna una svolta nella storia della medicina italiana. Un padre di 37 anni, di origine serba, ha donato alla figlia di 7 anni un rene e una parte del fegato, rendendo possibile il primo trapianto combinato da donatore vivente mai eseguito in Italia. L’intervento è stato realizzato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La bambina, chiamata Sofija (nome di fantasia), era affetta da una rara malattia genetica che colpisce contemporaneamente fegato e reni. A causa della patologia, era sottoposta a dialisi peritoneale domiciliare fin dall’età di 4 anni, con trattamenti che duravano fino a 18 ore al giorno. Successivamente, il passaggio all’emodialisi aveva ulteriormente limitato la sua quotidianità, costringendola a sedute a giorni alterni.

Il quadro clinico si è aggravato nel tempo con lo sviluppo di una cirrosi epatica, condizione che rendeva impossibile un trapianto renale isolato. Da qui la decisione di procedere con un intervento combinato, reso possibile grazie alla donazione del padre.

Padre e figlia sono arrivati a Bergamo su richiesta del Ministero della Salute serbo. Dopo la valutazione di idoneità, sono giunti il parere favorevole della Commissione Regionale di Parte Terza e il nulla osta della Procura di Bergamo, passaggi fondamentali per autorizzare l’intervento.

L’operazione è riuscita e le condizioni della bambina sono buone. Sofija resterà a Bergamo per i controlli nei prossimi mesi, ma potrà finalmente condurre una vita normale.

«È una gioia vedere che nostra figlia ha riacquistato l’appetito e la voglia di giocare», ha raccontato il padre. «Prima si stancava facilmente e interrompeva ogni attività per sdraiarsi a riposare. Ora sta diventando come tutti gli altri bambini: vivace, gioiosa, piena di energia. Finalmente senza cateteri, potrà iniziare la scuola spensierata come i suoi coetanei».

Un intervento che rappresenta non solo un traguardo clinico, ma anche un simbolo di speranza per tante famiglie e per la sanità italiana.

