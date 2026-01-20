Edizione n° 5952

BALLON D'ESSAI

DAVIDE SPUNTON // Trovato morto Davide Spunton dopo ore di ricerche: era uscito per andare a pescare
20 Gennaio 2026 - ore  21:05

CALEMBOUR

"PESTATO IN XXIV MAGGIO" // Aggressione nel Quartiere Ferrovia: uomo pestato in viale XXIV Maggio, salvato dall’intervento dei passanti
20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Papà dona rene e parte del fegato alla figlia di 7 anni: primo trapianto combinato da vivente in Italia

PAPA' RENE Papà dona rene e parte del fegato alla figlia di 7 anni: primo trapianto combinato da vivente in Italia

La bambina, chiamata Sofija (nome di fantasia), era affetta da una rara malattia genetica

PAPA' RENI ORGANI

PH ILMESSAGGERO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Cronaca // Focus //

Bergamo, papà dona rene e parte del fegato alla figlia di 7 anni: primo trapianto combinato da vivente in Italia

Bergamo – Un gesto d’amore che segna una svolta nella storia della medicina italiana. Un padre di 37 anni, di origine serba, ha donato alla figlia di 7 anni un rene e una parte del fegato, rendendo possibile il primo trapianto combinato da donatore vivente mai eseguito in Italia. L’intervento è stato realizzato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La bambina, chiamata Sofija (nome di fantasia), era affetta da una rara malattia genetica che colpisce contemporaneamente fegato e reni. A causa della patologia, era sottoposta a dialisi peritoneale domiciliare fin dall’età di 4 anni, con trattamenti che duravano fino a 18 ore al giorno. Successivamente, il passaggio all’emodialisi aveva ulteriormente limitato la sua quotidianità, costringendola a sedute a giorni alterni.

Il quadro clinico si è aggravato nel tempo con lo sviluppo di una cirrosi epatica, condizione che rendeva impossibile un trapianto renale isolato. Da qui la decisione di procedere con un intervento combinato, reso possibile grazie alla donazione del padre.

Padre e figlia sono arrivati a Bergamo su richiesta del Ministero della Salute serbo. Dopo la valutazione di idoneità, sono giunti il parere favorevole della Commissione Regionale di Parte Terza e il nulla osta della Procura di Bergamo, passaggi fondamentali per autorizzare l’intervento.

L’operazione è riuscita e le condizioni della bambina sono buone. Sofija resterà a Bergamo per i controlli nei prossimi mesi, ma potrà finalmente condurre una vita normale.

«È una gioia vedere che nostra figlia ha riacquistato l’appetito e la voglia di giocare», ha raccontato il padre. «Prima si stancava facilmente e interrompeva ogni attività per sdraiarsi a riposare. Ora sta diventando come tutti gli altri bambini: vivace, gioiosa, piena di energia. Finalmente senza cateteri, potrà iniziare la scuola spensierata come i suoi coetanei».

Un intervento che rappresenta non solo un traguardo clinico, ma anche un simbolo di speranza per tante famiglie e per la sanità italiana.

Fonte: Leggo.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO