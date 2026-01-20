Edizione n° 5951

Pensione di reversibilità 2026: tutte le novità su importi, tagli e ripartizione

Quest’anno la pensione di reversibilità subirà cambiamenti importanti, con modifiche sugli importi e sulle modalità di ripartizione

Quest’anno la pensione di reversibilità subirà cambiamenti importanti, con modifiche sugli importi e sulle modalità di ripartizione a seconda del nucleo familiare e della situazione economica del beneficiario.

Tagli aggiornati sugli assegni
Il sistema di riduzioni è stato aggiornato in base al trattamento minimo di 611 euro mensili. Rimangono tre fasce di taglio reddituale:

  • 25% per redditi oltre 23.862,15 euro annui
  • 40% sopra 31.816,20 euro annui
  • 50% oltre 39.769,25 euro annui

Chi è escluso dai tagli
Non subiscono decurtazioni le pensioni di nuclei con figli minorenni, studenti a carico o persone con disabilità. La Corte Costituzionale, con la decisione n. 162/2022, ha chiarito che il taglio non può superare i redditi che hanno determinato la decurtazione, garantendo equilibrio e tutela dei beneficiari.

Adeguamenti Istat
L’incremento dei redditi nominali può far scattare il passaggio a fasce più penalizzanti. È quindi fondamentale controllare la documentazione fiscale per evitare riduzioni inattese.

Rivalutazioni degli importi
Nel 2026, gli importi fino a quattro volte il minimo subiranno un aumento dell’1,4%, mentre le fasce superiori avranno incrementi decrescenti (90% e 75%). La rivalutazione interessa la pensione originaria, poi ripartita tra i superstiti, con effetti differenziati su coniuge e figli.

Incremento al milione
La maggiorazione sociale aggiunge circa 20 euro alla base, portandola fino a 768,30 euro prima della ripartizione. Questo significa, in uno schema standard, circa 461 euro al coniuge e 154 euro a ciascun figlio. Per gli assegni inferiori al minimo è prevista una doppia rivalutazione, ordinaria e straordinaria dell’1,3%.

Percentuali di ripartizione
Le aliquote restano invariate:

  • Coniuge: 60% della pensione, 80% con un figlio, 100% con due figli
  • Figli senza coniuge: 70% per uno, 80% per due, 100% per tre o più

Cosa controllare
Nei primi mesi dell’anno è essenziale verificare gli importi liquidati dall’Inps. In nuclei complessi, la redistribuzione può creare differenze significative, rendendo necessario comprendere a fondo il calcolo delle quote pro rata per pianificare le entrate.

Lo riporta tg24.sky.it.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

