Progressioni interne: 14 ammessi per due posti da “Funzionario Specialista di Vigilanza”, nominata la commissione

Il Comune di Foggia mette un nuovo tassello nel percorso di riorganizzazione del personale previsto dal contratto nazionale degli enti locali: con una determinazione dirigenziale del Servizio Personale (Area 3 – Affari generali) sono stati approvati gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi al colloquio per la selezione interna finalizzata alla copertura di due posti di “Funzionario Specialista di Vigilanza” attraverso le progressioni tra le aree del periodo transitorio 1 aprile 2023 – 31 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 13 (commi 6, 7 e 8) del CCNL 16 novembre 2022.

La procedura trae origine dalla determinazione NRG 2017 del 17 ottobre 2025, con cui è stata approvata la bozza dell’avviso. L’avviso è stato pubblicato il 21 ottobre 2025 con prima scadenza fissata al 5 novembre (ore 12), poi prorogata con un ulteriore avviso al 14 novembre 2025 (ore 12).

Al termine del periodo utile sono arrivate 16 domande. Nella fase istruttoria l’amministrazione ha scelto una linea “estensiva” rispetto alle sole irregolarità formali: per due candidati è stato attivato il soccorso istruttorio, richiamando anche un orientamento giurisprudenziale recente (Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 6 maggio 2025, n. 3863) sulla possibilità di sanare alcune carenze formali quando la provenienza dell’istanza è certa.

L’esito è la pubblicazione di un elenco con 14 candidati ammessi al colloquio (identificati tramite matricola) e 2 esclusi: uno per domanda pervenuta oltre i termini (matricola 5733) e uno per mancanza dei requisiti di ammissione, in particolare l’assenza dell’anzianità minima di servizio richiesta dall’avviso (matricola 2312).

Contestualmente il dirigente dispone la nomina della commissione esaminatrice, come previsto dal regolamento comunale sulle progressioni tra le aree nel periodo transitorio. La commissione sarà composta da: Vincenzo Manzo (Comandante della Polizia Locale) con funzioni di presidente, Giuseppe Marchitelli (Dirigente Area 3) e Carlo Dicesare (Dirigente Area 2) come componenti. È inoltre prevista l’individuazione di un segretario verbalizzante tra il personale del Servizio Personale (area istruttori). In caso di assenza di un componente, la sostituzione è demandata alla dirigente dell’Area 8, arch. Alessia Cordisco, con presa d’atto nel verbale.

Un dettaglio non secondario riguarda i costi: la determinazione stabilisce che non verrà corrisposto alcun compenso ai componenti della commissione. La calendarizzazione dei colloqui sarà definita con successivo atto, così come eventuali ulteriori provvedimenti necessari. La pubblicazione è prevista sia all’Albo pretorio (15 giorni) sia nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di concorso”.

A cura di Giovanna Tambo.