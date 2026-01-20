Edizione n° 5951

Prosciutto cotto e carni lavorate: cosa significa la classificazione dell'OMS

Negli ultimi giorni sui social sono circolati messaggi allarmanti che parlano di prosciutto cotto classificato come cancerogeno di tipo 1

Prosciutto cotto e carni lavorate: cosa significa la classificazione dell’OMS

Prosciutto cotto - Fonte Immagine: salute33.it

20 Gennaio 2026
Negli ultimi giorni sui social sono circolati messaggi allarmanti che parlano di prosciutto cotto classificato come cancerogeno di tipo 1 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. La prima precisazione importante è che non si tratta di una novità: la classificazione delle carni trasformate come cancerogeni certi risale all’ottobre 2015, quando l’IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ha analizzato tutta la letteratura scientifica disponibile.

Carni trasformate: cosa comprende
Nella categoria delle carni trasformate rientrano non solo prosciutto cotto, ma anche prosciutto crudo, salame, bresaola, speck, pancetta, mortadella, wurstel, salsicce, carne in scatola e carne secca. Si tratta di carni non fresche che hanno subito trattamenti come salatura, stagionatura, fermentazione o affumicatura per migliorarne sapore e conservazione.

L’analisi IARC ha evidenziato che il consumo di carni lavorate aumenta il rischio di tumore al colon, motivo per cui queste sono inserite nel Gruppo 1 dei cancerogeni certi. Questo non significa che mangiare una fetta di prosciutto faccia automaticamente ammalare, ma che un consumo frequente aumenta la probabilità rispetto a chi ne consuma meno.

Perché le carni lavorate sono considerate rischiose
Il rischio è legato principalmente a ferro eme, sale e conservanti come nitriti e nitrati. Inoltre, chi consuma molta carne trasformata tende a seguire una dieta povera di fibre e verdure, fattore che aumenta ulteriormente la probabilità di sviluppare tumori intestinali.

Gruppo 1: solida evidenza, non intensità del rischio
È importante capire che la classificazione nel Gruppo 1 indica la solidità delle prove scientifiche, non la potenza del cancerogeno. Fumo e alcol sono anch’essi nel Gruppo 1, ma sono molto più aggressivi delle carni trasformate.

Come comportarsi
Le linee guida per una sana alimentazione e il World Cancer Research Fund suggeriscono di limitare il consumo di carni lavorate, senza eliminarle drasticamente. In altre parole, meno è meglio, proprio come per fumo e alcol.

Lo riporta geopop.it.

