Roma – La Legge n. 199/2025 introduce la Rottamazione-quinquies, stabilendo che la domanda di adesione debba essere presentata esclusivamente in modalità telematica. I contribuenti interessati hanno tempo fino al 30 aprile 2026 per inoltrare la richiesta attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La procedura prevede che, una volta inviata la domanda, l’Agenzia trasmetta una e-mail di presa in carico della richiesta e successivamente una e-mail con la ricevuta di adesione, identificata dal codice R-DA-2026.

Due modalità per presentare la domanda

Sono previste due modalità alternative per l’invio della richiesta:

Accesso dall’area riservata

Il contribuente può compilare il form direttamente nell’area riservata, selezionando le cartelle di pagamento e/o gli avvisi di addebito INPS “definibili” che intende includere nella rottamazione. In questo caso, il sistema propone automaticamente solo i carichi che rientrano nell’ambito della misura agevolativa.

Accesso dall’area pubblica

In alternativa, è possibile presentare la domanda dall’area pubblica del sito, compilando l’apposito form e allegando un documento di riconoscimento in formato pdf. È necessario indicare un indirizzo e-mail ordinario (non PEC) per ricevere le comunicazioni e la ricevuta della domanda.

Gli intermediari fiscali possono presentare la domanda per conto dei propri assistiti accedendo all’area riservata EquiPro.

La normativa consente inoltre di aderire alla Rottamazione-quinquies anche per un singolo carico contenuto all’interno di una cartella, senza dover necessariamente includere l’intero importo iscritto a ruolo.

Cosa succede dopo l’invio

Le tempistiche e le comunicazioni variano in base alla modalità di presentazione della domanda.

Chi presenta la richiesta dall’area riservata riceve una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione (R-DA-2026).

Chi utilizza l’area pubblica riceverà invece:

una prima e-mail con un link da convalidare entro 72 ore ; in caso di mancata convalida la richiesta viene automaticamente annullata;

una seconda e-mail di conferma della presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;

una terza e-mail, se la documentazione è corretta, contenente il link per scaricare la ricevuta della domanda entro 5 giorni (120 ore). Trascorso questo termine, il download non sarà più disponibile e sarà necessario presentare una nuova richiesta.

Ulteriori informazioni, la documentazione di riferimento e le FAQ sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, insieme al testo integrale della Legge n. 199/2025 e al comunicato stampa ufficiale.

Fonte Agenzia delle Entrate.