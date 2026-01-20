Edizione n° 5952

BALLON D'ESSAI

DE ZERBI FOGGIA // De Zerbi celebra il Foggia: “Lo Zaccheria è esploso due volte contro il Giugliano”
20 Gennaio 2026 - ore  10:03

CALEMBOUR

"PESTATO IN XXIV MAGGIO" // Aggressione nel Quartiere Ferrovia: uomo pestato in viale XXIV Maggio, salvato dall’intervento dei passanti
20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Rottamazione-quinquies, domande solo online: scadenza fissata al 30 aprile 2026

DOMANDE SOLO ONLINE Rottamazione-quinquies, domande solo online: scadenza fissata al 30 aprile 2026

La procedura prevede che, una volta inviata la domanda, l’Agenzia trasmetta una e-mail di presa in carico della richiesta

Sanatoria fiscale 2026: comuni e regioni potranno ridurre sanzioni, interessi e cartelle locali

Agenzia delle Entrate - Fonte Immagine: tranilive.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Economia // Economia //

Roma – La Legge n. 199/2025 introduce la Rottamazione-quinquies, stabilendo che la domanda di adesione debba essere presentata esclusivamente in modalità telematica. I contribuenti interessati hanno tempo fino al 30 aprile 2026 per inoltrare la richiesta attraverso i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La procedura prevede che, una volta inviata la domanda, l’Agenzia trasmetta una e-mail di presa in carico della richiesta e successivamente una e-mail con la ricevuta di adesione, identificata dal codice R-DA-2026.

Due modalità per presentare la domanda

Sono previste due modalità alternative per l’invio della richiesta:

Accesso dall’area riservata
Il contribuente può compilare il form direttamente nell’area riservata, selezionando le cartelle di pagamento e/o gli avvisi di addebito INPS “definibili” che intende includere nella rottamazione. In questo caso, il sistema propone automaticamente solo i carichi che rientrano nell’ambito della misura agevolativa.

Accesso dall’area pubblica
In alternativa, è possibile presentare la domanda dall’area pubblica del sito, compilando l’apposito form e allegando un documento di riconoscimento in formato pdf. È necessario indicare un indirizzo e-mail ordinario (non PEC) per ricevere le comunicazioni e la ricevuta della domanda.

Gli intermediari fiscali possono presentare la domanda per conto dei propri assistiti accedendo all’area riservata EquiPro.

La normativa consente inoltre di aderire alla Rottamazione-quinquies anche per un singolo carico contenuto all’interno di una cartella, senza dover necessariamente includere l’intero importo iscritto a ruolo.

Cosa succede dopo l’invio

Le tempistiche e le comunicazioni variano in base alla modalità di presentazione della domanda.

Chi presenta la richiesta dall’area riservata riceve una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione (R-DA-2026).

Chi utilizza l’area pubblica riceverà invece:

  • una prima e-mail con un link da convalidare entro 72 ore; in caso di mancata convalida la richiesta viene automaticamente annullata;

  • una seconda e-mail di conferma della presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;

  • una terza e-mail, se la documentazione è corretta, contenente il link per scaricare la ricevuta della domanda entro 5 giorni (120 ore). Trascorso questo termine, il download non sarà più disponibile e sarà necessario presentare una nuova richiesta.

Ulteriori informazioni, la documentazione di riferimento e le FAQ sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, insieme al testo integrale della Legge n. 199/2025 e al comunicato stampa ufficiale.

Fonte Agenzia delle Entrate.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO