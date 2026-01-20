Edizione n° 5988

BALLON D'ESSAI

MISS ITALIA DITONELLAPIAGA // Miss Italia fa causa a Ditonellapiaga. La cantante: “Parlo di me”
25 Febbraio 2026 - ore  12:27

CALEMBOUR

MASSAFRA HEINEKEN // Massafra: Heineken Italia investe 700 mila euro in un nuovo impianto
25 Febbraio 2026 - ore  12:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // San Giovanni Rotondo, nasce il Comitato Cittadino per il NO al Referendum sulla Giustizia

REFERENDUM GIUSTIZIA San Giovanni Rotondo, nasce il Comitato Cittadino per il NO al Referendum sulla Giustizia

L’obiettivo principale è informare i cittadini e promuovere le ragioni del NO, sostenendo che una vittoria del SÌ potrebbe compromettere l’equità della giustizia

San Giovanni Rotondo, nasce il Comitato Cittadino per il NO al Referendum sulla Giustizia

Comitato Cittadino per il NO al Referendum sulla Giustizia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

Si è formalmente costituito il Comitato Cittadino per il NO in vista del prossimo Referendum Costituzionale sulla Giustizia. L’iniziativa, annunciata il 19 gennaio, vede coinvolte associazioni e partiti locali, tra cui ANPI, ACLI, Libera, Legambiente, CGIL, Schierarsi, Rifondazione Comunista, In…Formazione, 5 Stelle, Partito della Città e Partito Democratico. La portavoce del comitato è Alba Siena.

L’obiettivo principale è informare i cittadini e promuovere le ragioni del NO, sostenendo che una vittoria del SÌ potrebbe compromettere l’equità della giustizia, rendendola più soggetta ai voleri dell’esecutivo.

La prima iniziativa pubblica si terrà mercoledì 21 gennaio alle 18:30 nella Biblioteca Comunale “Michele Lecce”: un incontro dal titolo “Perché è giusto dire NO!”, organizzato in collaborazione con il comitato “Giusto dire No” promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM).

Il comitato promuoverà anche interventi radiofonici, incontri con esperti e volantinaggi, per diffondere le informazioni sul referendum. L’invito è rivolto a tutti i cittadini interessati, senza distinzione politica. Per adesioni e informazioni, è possibile contattare le associazioni tramite le loro pagine social.

1 commenti su "San Giovanni Rotondo, nasce il Comitato Cittadino per il NO al Referendum sulla Giustizia"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO