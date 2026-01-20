San Giovanni Rotondo, nasce il Comitato Cittadino per il NO al Referendum sulla Giustizia

Si è formalmente costituito il Comitato Cittadino per il NO in vista del prossimo Referendum Costituzionale sulla Giustizia. L’iniziativa, annunciata il 19 gennaio, vede coinvolte associazioni e partiti locali, tra cui ANPI, ACLI, Libera, Legambiente, CGIL, Schierarsi, Rifondazione Comunista, In…Formazione, 5 Stelle, Partito della Città e Partito Democratico. La portavoce del comitato è Alba Siena.

L’obiettivo principale è informare i cittadini e promuovere le ragioni del NO, sostenendo che una vittoria del SÌ potrebbe compromettere l’equità della giustizia, rendendola più soggetta ai voleri dell’esecutivo.

La prima iniziativa pubblica si terrà mercoledì 21 gennaio alle 18:30 nella Biblioteca Comunale “Michele Lecce”: un incontro dal titolo “Perché è giusto dire NO!”, organizzato in collaborazione con il comitato “Giusto dire No” promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM).

Il comitato promuoverà anche interventi radiofonici, incontri con esperti e volantinaggi, per diffondere le informazioni sul referendum. L’invito è rivolto a tutti i cittadini interessati, senza distinzione politica. Per adesioni e informazioni, è possibile contattare le associazioni tramite le loro pagine social.