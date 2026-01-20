Edizione n° 5952

DE ZERBI FOGGIA // De Zerbi celebra il Foggia: “Lo Zaccheria è esploso due volte contro il Giugliano”
20 Gennaio 2026 - ore  10:03

CALEMBOUR

"PESTATO IN XXIV MAGGIO" // Aggressione nel Quartiere Ferrovia: uomo pestato in viale XXIV Maggio, salvato dall’intervento dei passanti
20 Gennaio 2026 - ore  09:49

San Sebastiano, il giorno del bilancio: tutti i numeri della Polizia Locale di Foggia

San Sebastiano, il giorno del bilancio: tutti i numeri della Polizia Locale di Foggia

Un’attività capillare e strutturata, che spazia dalla sicurezza urbana alla tutela ambientale, passando per i controlli del territorio

San Sebastiano, il giorno del bilancio: tutti i numeri della Polizia Locale di Foggia

San Sebastiano, il giorno del bilancio: tutti i numeri della Polizia Locale di Foggia

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Un’attività capillare e strutturata, che spazia dalla sicurezza urbana alla tutela ambientale, passando per i controlli del territorio e il supporto alle altre forze di polizia. È il quadro che emerge dal report dell’attività della Polizia Locale di Foggia, i cui dati sono stati diffusi oggi nell’ambito della tradizionale festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale.

Particolarmente rilevante è il settore della sicurezza urbana, che registra complessivamente 2.568 interventi. L’attività si è concentrata soprattutto sui controlli digitali in ambito urbano, con 1.840 operazioni, affiancati da sequestri e rinvenimenti (105 casi), verifiche su veicoli (68), interventi per reati (609) e note e relazioni di servizio (105). Non mancano le azioni di contrasto al degrado e all’illegalità diffusa, con provvedimenti di espulsione e 67 DASPO urbani emessi per recidiva, parcheggi abusivi, commercio irregolare e altri illeciti.

Un ruolo significativo è svolto dall’Unità operativa Ambiente e degrado urbano, che totalizza 1.876 attività. Nel dettaglio, si contano 271 accertamenti di natura ambientale, 108 attività di polizia giudiziaria e d’indagine, ma soprattutto 1.234 sanzioni per abbandono di rifiuti, molte delle quali comminate grazie all’utilizzo di fototrappole. A queste si aggiungono 263 violazioni amministrative in materia ambientale, a conferma di un impegno costante nella tutela del decoro urbano e della legalità.

Importante anche il contributo dell’Unità cinofila, impegnata in 58 servizi complessivi: 15 servizi congiunti coordinati dalla Questura, 4 attività di supporto alle altre forze di polizia, 21 iniziative nelle scuole per progetti di educazione alla legalità e attività dimostrative, e 18 controlli del territorio.

Il report evidenzia inoltre l’intensa attività di servizi e controlli svolti in collaborazione con altri enti e istituzioni, confermando il ruolo centrale della Polizia Locale nel presidio del territorio e nel supporto alle politiche di sicurezza urbana dell’amministrazione comunale.

