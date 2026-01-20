Egregio Direttore di StatoQuotidiano.it, le scrivo per portare alla Sua gentile attenzione alcune situazioni che continuano a minare la già precaria “salute” della sanità pugliese.

In tutti i talk show, e da ultimo anche in Regione Puglia, si assiste a un continuo e sterile commiserarsi su un problema che colpisce direttamente i cittadini, in modo particolare quelli afferenti alla ASL di Foggia: le liste d’attesa. È un problema reale, nessuno lo nega. Tuttavia, non è più accettabile liquidare molte delle inefficienze della governance regionale con una formula tanto semplice quanto comoda: “mancano i medici”.

Quando le risorse sono limitate, bisogna fare di necessità virtù, programmare, organizzare e utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione.

Un esempio concreto arriva dal Distretto sanitario di Manfredonia. A seguito di una situazione ormai difficilmente recuperabile, con liste d’attesa di Diabetologia ed Endocrinologia che superavano l’anno, la Direzione Generale della ASL FG, su indicazione della direttrice del Distretto, dott.ssa Carmela Fiore, mi ha chiesto la disponibilità – in qualità di medico in quiescenza, diabetologo ed endocrinologo – a collaborare per colmare il gap assistenziale.

Sollecitato dal senso di responsabilità e dal dovere di restituire dignità a pazienti incolpevoli di tale situazione, ho iniziato l’attività nel dicembre 2024 e, a luglio 2025, sono riuscito a “resettare” completamente le liste d’attesa, smaltendo visite arretrate da lungo tempo. Il risultato è stato tale da indurre la ASL a estendere la proroga prevista dalla legge per il recupero delle prestazioni arretrate, non solo per Manfredonia ma per tutta la ASL di Foggia. In circa due mesi, sono state soddisfatte le richieste di pazienti provenienti da Foggia, Cerignola, Lucera, Motta Montecorvino, Vieste e da altri comuni anche molto distanti.

Un dato significativo: gli utenti hanno accettato volentieri di spostarsi a Manfredonia, pur di ottenere tempi rapidi e certi per la visita. Le numerose attestazioni di stima ricevute dimostrano che quando il servizio funziona, la distanza non è un problema. Eppure, a fronte di questo esempio virtuoso, emergono situazioni assurde e incomprensibili. Basti pensare al PIP (Punto di Primo Intervento) di Vieste, più volte finito in passato nell’occhio del ciclone, soprattutto per l’incapacità di coprire i turni medici, lasciando scoperta l’utenza e privandola dei servizi minimi essenziali. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il problema rischia di diventare ancora più grave, vista l’affluenza turistica e la necessità di personale qualificato.

Eppure, alcuni medici avevano dato la propria disponibilità a coprire i turni, compreso il sottoscritto. Disponibilità che è stata inspiegabilmente respinta, con motivazioni talvolta fantasiose o comunque lontane dalla realtà di un territorio che, da sempre, si sente mortificato, depredato della propria dignità di paziente, soprattutto dopo lo smantellamento di un sistema sanitario che, grazie ai vecchi Comitati di gestione, aveva dimostrato di funzionare.

Se davvero si tratta di urgenza, le soluzioni esistono. Occorre però la volontà politica e amministrativa di percorrerle. È auspicabile che la Regione Puglia, il nuovo Presidente, la nuova Assessora alla Sanità dott.ssa Starace, originaria di Vieste, e il Presidente della Provincia dott. Nobiletti, si attivino concretamente per rimettere ordine, occupare le giuste caselle e affrontare un problema annoso che li riguarda da vicino. Il mio vuole essere un invito all’azione, non l’ennesima lamentela. Continuare a nascondersi dietro la presunta carenza di medici significa, a mio avviso, alimentare un falso problema, utile solo a coprire inefficienze e inadeguatezze organizzative.

Manfredonia ha dimostrato che una buona programmazione è possibile.

Un esempio che molti dovrebbero – e potrebbero – seguire.

Grazie per l’attenzione.” A cura del dr. Vincenzo Sgarro