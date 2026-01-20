La Procura della Repubblica di Verona ha aperto un’inchiesta per sottrazione di minore in seguito alla scomparsa di Diego Baroni, 14 anni, di San Giovanni Lupatoto, uscito di casa il 12 gennaio per recarsi a scuola e mai arrivato.

Secondo quanto riferito da fonti giudiziarie, le indagini sono orientate verso l’ipotesi di sequestro, con il massimo riserbo sulle operazioni. Il fascicolo è coordinato dal procuratore Raffaele Tito, e la pista principale indica che il ragazzo possa essere stato contattato online e convinto a spostarsi a Milano.

Negli ultimi otto giorni, Diego ha lasciato solo poche tracce digitali, accettando due amicizie su TikTok, ma non è certo che fosse lui a usare il telefono, che risulta spento.

Intanto, ieri sera duemila persone hanno partecipato a una manifestazione a Pozzo, la frazione di San Giovanni Lupatoto, con la presenza di 25 sindaci, guidati dal primo cittadino Attilio Gastaldello e dal presidente della Provincia Flavio Pasini. Il corteo si è concluso presso la parrocchia con un momento di preghiera presieduto dal vescovo di Verona, Domenico Pompili.

Lo riporta ansa.it.