Home // Eventi // Separazione delle carriere, Antonio Di Pietro a Vico del Gargano per il Sì

ANTONIO DI PIETRO Separazione delle carriere, Antonio Di Pietro a Vico del Gargano per il Sì

L’appuntamento è in programma sabato 24 gennaio 2026, a partire dalle ore 11, presso il Cinema Paris di Vico del Gargano

Separazione delle carriere, Antonio Di Pietro a Vico del Gargano per il Sì

Antonio Di Pietro - Fonte Immagine: repubblica.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Eventi // Gargano //

La Camera Penale di Capitanata “Achille Innarelli” promuove un incontro pubblico dedicato al tema “Referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati: le ragioni del Sì”, inserito nel calendario di iniziative finalizzate ad approfondire i contenuti della riforma costituzionale.

L’appuntamento è in programma sabato 24 gennaio 2026, a partire dalle ore 11, presso il Cinema Paris di Vico del Gargano. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Raffaele Sciscio, del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia Gianluca Ursitti, del presidente della Camera Penale di Capitanata G. Massimiliano Mari e dell’avvocato Eustachio Agricola, componente del Comitato territoriale per il Sì, i lavori saranno moderati dall’avvocato Angelo Mastromatteo del Foro di Napoli.

Interverranno l’avvocato Giulio Treggiari, coordinatore territoriale del Comitato per il Sì ed ex presidente della Camera Penale di Capitanata, e Antonio Di Pietro, già magistrato del pool “Mani Pulite” di Milano ed ex ministro della Repubblica, protagonista di un confronto atteso sul tema della riforma.

L’iniziativa mira a fornire ai cittadini informazioni chiare e puntuali sui principi cardine della separazione delle carriere e sulle motivazioni a sostegno del , evitando pregiudizi ideologici e letture politiche. L’obiettivo è favorire una partecipazione consapevole e informata al voto referendario su una questione centrale per l’assetto della giustizia, come la separazione organica e funzionale tra giudici e pubblici ministeri.

Lo riporta retegargano.it.

  1. Hanno creato mani pulite per punire Bettino dopo sigonella e ti hanno creato anche a te.. cosa ci si può aspettare da un burattino?Che fa il burattino….

