Il TAR del Lazio (Sezione IV) ha sospeso la delibera con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) aveva definito la controversia tra Cellnex Italia e il Comune di Manfredonia sull’installazione di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità (nei pressi di via Viale Tratturo del Carmine).

L’ordinanza cautelare (n. 406/2026, pubblicata il 19 gennaio 2026) accoglie la richiesta del Comune e blocca temporaneamente gli effetti del provvedimento Agcom n. 42/25/CIR del 30 settembre 2025, impugnato dall’amministrazione comunale.

La decisione è stata adottata in camera di consiglio il 14 gennaio 2026, con relatore il dott. Giuseppe Grauso.

Il TAR ha inoltre fissato l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso al 24 giugno 2026.

Il nodo: “tre infrastrutture in 700 metri” e richiesta di condivisione

Alla base del contenzioso c’è il parere negativo del Comune del 4 giugno 2024, con cui l’ente aveva espresso contrarietà all’intervento prospettato da Cellnex. In quel documento – richiamato dal TAR – l’amministrazione evidenziava che, in caso di nuova installazione, “per una distanza in linea aerea di circa 700 metri” gli abitanti sarebbero stati interessati dalla presenza ravvicinata di “n. 3 infrastrutture (palo/traliccio) di SRB”, situazione ritenuta in contrasto con i principi delle normative di settore. Da qui l’indicazione politica e tecnica: privilegiare coubicazione e condivisione su strutture già esistenti, con l’obiettivo dichiarato di tutelare ambiente, salute pubblica, pubblica sicurezza e coerenza con la pianificazione urbana.

Nel valutare la richiesta cautelare, i giudici amministrativi ritengono che l’istanza sia “sorretta da sufficienti elementi di fondatezza” almeno in questa fase preliminare. In particolare, secondo il TAR, le motivazioni addotte dal Comune per negare l’accesso al sito – e ribadite nel contraddittorio procedimentale – non sarebbero state correttamente considerate dal provvedimento impugnato.

L’ordinanza sottolinea che le osservazioni comunali risultano riconducibili alle ragioni previste dal comma 4, lettere c) e d), dell’art. 3 del d.lgs. 33/2016, richiamato nel testo del provvedimento. Un passaggio tecnico, ma centrale: significa che, a un primo vaglio, il TAR riconosce una copertura normativa alle ragioni del Comune, almeno quanto basta per sospendere l’efficacia della delibera Agcom in attesa del giudizio definitivo.

“Pregiudizio grave e irreparabile”: pesa la salute pubblica

Determinante, nella bilancia cautelare, anche il profilo del danno: il TAR ritiene “sussistente il pregiudizio grave e irreparabile”, collegandolo alle “esigenze di salvaguardia della salute pubblica”. È questo il punto che, nella logica delle misure urgenti, consente ai giudici di intervenire subito: quando il rischio prospettato viene giudicato non recuperabile a posteriori, la sospensione diventa lo strumento per congelare gli effetti dell’atto amministrativo.

Nel ricorso, il Comune di Manfredonia è assistito dall’avvocata Ermelinda Pastore. In giudizio si sono costituite Agcom, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e Cellnex Italia, con l’avvocato Salvatore Abramo. Inwit risulta indicata come controinteressata, ma “non costituita”.

Quanto alle spese, il TAR ha disposto la compensazione per la fase cautelare: nessuna delle parti, per ora, ottiene il rimborso dall’altra.

Con la sospensione, gli effetti della delibera Agcom restano congelati fino alla decisione di merito. La partita vera, dunque, si sposta all’udienza pubblica del 24 giugno 2026, quando il TAR entrerà nel cuore del contenzioso: equilibrio tra sviluppo delle reti e tutele locali, valutazione delle alternative (come la condivisione di impianti esistenti) e legittimità dell’intervento dell’Autorità nella “definizione della controversia”.