Edizione n° 5952

BALLON D'ESSAI

DE ZERBI FOGGIA // De Zerbi celebra il Foggia: “Lo Zaccheria è esploso due volte contro il Giugliano”
20 Gennaio 2026 - ore  10:03

CALEMBOUR

"PESTATO IN XXIV MAGGIO" // Aggressione nel Quartiere Ferrovia: uomo pestato in viale XXIV Maggio, salvato dall’intervento dei passanti
20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // TAR Lazio sospende la delibera Agcom: stop (per ora) all’antenna di Cellnex a Manfredonia

CELLNEX MANFREDONIA TAR Lazio sospende la delibera Agcom: stop (per ora) all’antenna di Cellnex a Manfredonia

Accolta l’istananza cautelare del Comune: “Rischio grave e irreparabile” per la salute pubblica. Il merito il 24 giugno 2026

Il TAR Puglia conferma la legittimità del decreto di esproprio del Comune di Foggia: sdemanializzazione tacita legittima

TAR Puglia - Fonte Immagine: cameraamministrativa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

Il TAR del Lazio (Sezione IV) ha sospeso la delibera con cui l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) aveva definito la controversia tra Cellnex Italia e il Comune di Manfredonia sull’installazione di una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità (nei pressi di via Viale Tratturo del Carmine).

L’ordinanza cautelare (n. 406/2026, pubblicata il 19 gennaio 2026) accoglie la richiesta del Comune e blocca temporaneamente gli effetti del provvedimento Agcom n. 42/25/CIR del 30 settembre 2025, impugnato dall’amministrazione comunale.

La decisione è stata adottata in camera di consiglio il 14 gennaio 2026, con relatore il dott. Giuseppe Grauso.

Il TAR ha inoltre fissato l’udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso al 24 giugno 2026.

Il nodo: “tre infrastrutture in 700 metri” e richiesta di condivisione

Alla base del contenzioso c’è il parere negativo del Comune del 4 giugno 2024, con cui l’ente aveva espresso contrarietà all’intervento prospettato da Cellnex. In quel documento – richiamato dal TAR – l’amministrazione evidenziava che, in caso di nuova installazione, “per una distanza in linea aerea di circa 700 metri” gli abitanti sarebbero stati interessati dalla presenza ravvicinata di “n. 3 infrastrutture (palo/traliccio) di SRB”, situazione ritenuta in contrasto con i principi delle normative di settore. Da qui l’indicazione politica e tecnica: privilegiare coubicazione e condivisione su strutture già esistenti, con l’obiettivo dichiarato di tutelare ambiente, salute pubblica, pubblica sicurezza e coerenza con la pianificazione urbana.

Nel valutare la richiesta cautelare, i giudici amministrativi ritengono che l’istanza sia “sorretta da sufficienti elementi di fondatezza” almeno in questa fase preliminare. In particolare, secondo il TAR, le motivazioni addotte dal Comune per negare l’accesso al sito – e ribadite nel contraddittorio procedimentale – non sarebbero state correttamente considerate dal provvedimento impugnato.

L’ordinanza sottolinea che le osservazioni comunali risultano riconducibili alle ragioni previste dal comma 4, lettere c) e d), dell’art. 3 del d.lgs. 33/2016, richiamato nel testo del provvedimento. Un passaggio tecnico, ma centrale: significa che, a un primo vaglio, il TAR riconosce una copertura normativa alle ragioni del Comune, almeno quanto basta per sospendere l’efficacia della delibera Agcom in attesa del giudizio definitivo.

“Pregiudizio grave e irreparabile”: pesa la salute pubblica

Determinante, nella bilancia cautelare, anche il profilo del danno: il TAR ritiene “sussistente il pregiudizio grave e irreparabile”, collegandolo alle “esigenze di salvaguardia della salute pubblica”. È questo il punto che, nella logica delle misure urgenti, consente ai giudici di intervenire subito: quando il rischio prospettato viene giudicato non recuperabile a posteriori, la sospensione diventa lo strumento per congelare gli effetti dell’atto amministrativo.

Nel ricorso, il Comune di Manfredonia è assistito dall’avvocata Ermelinda Pastore. In giudizio si sono costituite Agcom, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e Cellnex Italia, con l’avvocato Salvatore Abramo. Inwit risulta indicata come controinteressata, ma “non costituita”.

Quanto alle spese, il TAR ha disposto la compensazione per la fase cautelare: nessuna delle parti, per ora, ottiene il rimborso dall’altra.

Con la sospensione, gli effetti della delibera Agcom restano congelati fino alla decisione di merito. La partita vera, dunque, si sposta all’udienza pubblica del 24 giugno 2026, quando il TAR entrerà nel cuore del contenzioso: equilibrio tra sviluppo delle reti e tutele locali, valutazione delle alternative (come la condivisione di impianti esistenti) e legittimità dell’intervento dell’Autorità nella “definizione della controversia”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO