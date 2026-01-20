Adria (Rovigo) – Si è conclusa nel peggiore dei modi la lunga notte di ricerche per Davide Spunton, il giovane di 26 anni scomparso dopo essere uscito di casa per andare a pescare. Il corpo senza vita del ragazzo è stato ritrovato nel pomeriggio di martedì 20 gennaio, intorno alle 16, nelle acque del fiume Adigetto, a circa 100 metri dal punto in cui si presume sia caduto, trascinato dalla corrente.

Il giovane si era recato nella località Passetto, frazione del comune di Adria. Aveva parcheggiato la propria auto nei pressi della chiesa e da quel momento si erano perse le sue tracce. L’allarme è scattato nella notte tra lunedì e martedì, quando il 26enne non ha fatto rientro a casa.

Le operazioni di ricerca sono iniziate intorno alle 2 di notte. Poco dopo, alle 2.15, i carabinieri hanno rinvenuto l’attrezzatura da pesca del giovane sotto un ponte della zona, elemento che ha fatto temere il peggio. A quel punto sono stati attivati i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Venezia, affiancati dalle squadre del distaccamento di Adria, che hanno avviato le ricerche in acqua.

Il corpo di Davide Spunton è stato individuato dai vigili del fuoco di Rovigo grazie all’utilizzo di un ecoscandaglio montato su un’imbarcazione. Il recupero è stato poi effettuato dai sommozzatori del nucleo regionale del Veneto. Il ritrovamento è avvenuto sul fondo del canale, sul lato del territorio di Cavarzere.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia di Stato e la polizia locale per gli accertamenti di rito. Al momento non emergerebbero elementi che facciano pensare a cause diverse da un tragico incidente, ma saranno gli approfondimenti delle autorità a chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Una comunità sotto shock per la perdita di un giovane la cui uscita per una tranquilla giornata di pesca si è trasformata in tragedia.

