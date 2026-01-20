Un cagnolino di 13 anni, di nome Pepe, è morto dopo essere stato lanciato da un’altezza di quattro metri da un uomo preoccupato che l’animale potesse far del male al proprio figlio.

A denunciare l’episodio è l’animalista Enrico Rizzi, che ha raccontato di aver appreso la vicenda dal proprietario del cane. L’episodio risalirebbe a domenica sera: Pepe, affetto da una cardiopatia, era stato portato fuori senza guinzaglio e si sarebbe avvicinato a un bambino senza mostrare segni di aggressività, come riferito dal figlio della proprietaria.

Il padre del piccolo, temendo per la sicurezza del figlio, avrebbe preso il cane e l’avrebbe lanciato verso l’area dei garage, al piano interrato. Pepe è deceduto alcune ore più tardi dal veterinario.

La proprietaria del cane ha sporto denuncia alla Questura di Udine. Rizzi ha inoltre annunciato una manifestazione di solidarietà per venerdì 23 gennaio nell’area condominiale dove si è verificato il tragico episodio.

Lo riporta ansa.it.