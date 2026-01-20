Un cagnolino di 13 anni, di nome Pepe, è morto dopo essere stato lanciato da un’altezza di quattro metri da un uomo preoccupato che l’animale potesse far del male al proprio figlio.
A denunciare l’episodio è l’animalista Enrico Rizzi, che ha raccontato di aver appreso la vicenda dal proprietario del cane. L’episodio risalirebbe a domenica sera: Pepe, affetto da una cardiopatia, era stato portato fuori senza guinzaglio e si sarebbe avvicinato a un bambino senza mostrare segni di aggressività, come riferito dal figlio della proprietaria.
Il padre del piccolo, temendo per la sicurezza del figlio, avrebbe preso il cane e l’avrebbe lanciato verso l’area dei garage, al piano interrato. Pepe è deceduto alcune ore più tardi dal veterinario.
La proprietaria del cane ha sporto denuncia alla Questura di Udine. Rizzi ha inoltre annunciato una manifestazione di solidarietà per venerdì 23 gennaio nell’area condominiale dove si è verificato il tragico episodio.
Lo riporta ansa.it.
Mi spiace per il bravo cagnetto Pepe, la responsabilità ovviamente è tutta della padrona irresponsabile, e l’animalista Enrico Rizzi sta sfruttando informazioni parziali — mediatico. Di fatto il cane deve essere al guinzaglio, sempre, per legge. Ogni proprietario/a di cane deve accettare che gli esseri umani considerano i cani degli animali, e in quanto tali sottoposti all’uomo. Certamente chi convive con i cani si convince di una realtà surreale dove le creaturine sono da santificare, peccato poi che in tal senso, ed irresponsabilmente, le lasciano libere oltre che di urinare e defecare (magari intorno alle chiese), anche di avvicinarsi senza guinzaglio e senza timore alcuno agli sconosciuti. “Tanto non fa nulla” è una frase da sociopatici. La legge é legge, e se per legge dobbiamo sopportare gli sociopatici, a questi ultimi tocca accettare le reazioni di chi dei cani ha una paura innata, santo cielo.