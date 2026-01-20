Roma, 20 gennaio 2026 – La UGL Salute accoglie con favore la proposta del ministro della Salute Orazio Schillaci sull’introduzione delle nuove lauree magistrali cliniche per gli infermieri, definendola un passaggio strategico per il rilancio della professione e per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale.

«Siamo di fronte a una riforma attesa da anni che va finalmente nella direzione giusta», afferma Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute. «L’istituzione delle lauree magistrali specialistiche per l’infermiere di famiglia e di comunità, per l’area critica ed emergenziale e per l’ambito neonatale e pediatrico rappresenta un riconoscimento concreto delle competenze avanzate che gli infermieri già oggi esercitano quotidianamente nei reparti, sul territorio e nell’assistenza domiciliare».

Secondo il sindacato, il provvedimento risponde in modo strutturale a due criticità ormai evidenti: la grave carenza di personale infermieristico e la progressiva perdita di attrattività della professione. «Gli interventi economici sono fondamentali, ma da soli non bastano», sottolinea Giuliano. «Serve un vero percorso di crescita professionale, con ruoli chiari, competenze definite e concrete possibilità di sviluppo clinico, formativo e di ricerca. Le nuove lauree magistrali vanno esattamente in questa direzione».

Apprezzamento viene espresso anche per l’apertura alle prescrizioni infermieristiche legate all’assistenza. «La possibilità per gli infermieri specialisti di indicare presidi, ausili e tecnologie assistenziali non rappresenta una sottrazione di competenze ad altre professioni», spiega Giuliano, «ma un passo di civiltà che rende il sistema più efficiente e garantisce un’assistenza più sicura e continua ai cittadini, soprattutto ai pazienti cronici e fragili, riducendo inutili passaggi burocratici».

La UGL Salute evidenzia inoltre l’importanza dell’investimento sulla formazione avanzata, sui tirocini qualificati, sulla simulazione clinica e sull’accesso a master di secondo livello e dottorati come strumenti fondamentali per contrastare la fuga degli infermieri all’estero e rendere nuovamente attrattiva la professione per i giovani.

«Se vogliamo trattenere i professionisti in Italia, dobbiamo offrire prospettive reali, non solo sacrifici», conclude Giuliano. «Il ministro Schillaci ha aperto una strada importante. Ora è fondamentale che il Parlamento completi rapidamente l’iter e che alla riforma seguano atti normativi e contrattuali coerenti, capaci di restituire piena dignità a una professione che rappresenta uno dei pilastri della sanità pubblica».