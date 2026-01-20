Edizione n° 5951

CALEMBOUR

Un posto da Funzionario Informatico: quattro candidature ammesse e commissione già definita

FUNZIONARIO INFORMATICO Un posto da Funzionario Informatico: quattro candidature ammesse e commissione già definita

Una seconda determinazione del Servizio Personale del Comune di Foggia approva gli elenchi per la selezione

Foggia dall'alto

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

Prosegue, su un altro profilo professionale strategico per l’ente, la stagione delle progressioni interne. Una seconda determinazione del Servizio Personale del Comune di Foggia approva gli elenchi per la selezione finalizzata alla copertura di un posto da “Funzionario Informatico”, sempre nell’ambito delle progressioni tra le aree del periodo transitorio 1 aprile 2023 – 31 dicembre 2025 previste dall’art. 13 del CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022.

Il percorso amministrativo segue uno schema già visto: la bozza di avviso era stata approvata con determinazione NRG 2019 del 17 ottobre 2025; l’avviso è stato pubblicato il 21 ottobre 2025 con scadenza al 5 novembre (ore 12), poi prorogata al 14 novembre 2025 (ore 12) con un avviso pubblicato il 31 ottobre.

Le domande pervenute sono state quattro. Anche in questo caso l’istruttoria richiama l’esigenza di favorire la massima partecipazione e di superare irregolarità meramente formali che non incidono sulla par condicio, con ricorso al soccorso istruttorio per un candidato. All’esito delle verifiche, risultano ammessi tutti e quattro i candidati (identificati tramite matricola): 9809, 5628, 9806, 9801. Non viene quindi pubblicato alcun elenco di esclusi.

La determinazione definisce anche la commissione esaminatrice: presidente sarà Giuseppe Marchitelli (Dirigente Area 3), con Maria T.A. Antonucci (Dirigente Avvocatura Civica) e Francesco Paolo Affatato (Dirigente Area 5) come componenti. È previsto un segretario verbalizzante individuato nel Servizio Personale (area almeno istruttori).

Come per l’altra procedura, il provvedimento stabilisce che non è previsto alcun compenso per i componenti della commissione e rinvia a un successivo atto la calendarizzazione dei colloqui e ogni ulteriore determinazione necessaria. Anche qui la trasparenza amministrativa passa dalla doppia pubblicazione: Albo pretorio per almeno 15 giorni e portale “Amministrazione trasparente” nella sezione “Bandi di concorso”.

Sul piano sostanziale, il dato politico-amministrativo è chiaro: l’ente prova a coprire professionalità chiave – come quella informatica – valorizzando competenze interne e costruendo un passaggio ordinato tra aree, in un periodo transitorio che, per definizione, mira a rendere più fluida la riorganizzazione degli organici. La tempistica dei colloqui e i criteri di selezione effettivamente applicati diventeranno però verificabili solo con i successivi atti di convocazione e con gli esiti finali della procedura, attesi dopo la fase orale.

A cura di Giovanna Tambo.

