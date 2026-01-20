Edizione n° 5952

BALLON D'ESSAI

DAVIDE SPUNTON // Trovato morto Davide Spunton dopo ore di ricerche: era uscito per andare a pescare
20 Gennaio 2026 - ore  21:05

CALEMBOUR

"PESTATO IN XXIV MAGGIO" // Aggressione nel Quartiere Ferrovia: uomo pestato in viale XXIV Maggio, salvato dall’intervento dei passanti
20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Verso l’ufficialità. Cangiano a Foggia, Meazzi verso Catania

CANGIANO FOGGIA Verso l’ufficialità. Cangiano a Foggia, Meazzi verso Catania

A salutare i colori biancazzurri è Gianmarco Cangiano, che si trasferirà in prestito al Foggia Calcio, alla ricerca di maggiore continuità e spazio.

Foggia in crisi: la Cavese espugna lo Zaccheria, stagione compromessa ph Enzo Maizzi

ph Enzo Maizzi - ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FONTE FORZAPESCARA.COM. Prosegue il calciomercato in uscita del Pescara Calcio, impegnato in una fase di profonda riflessione sull’organico in vista della seconda parte di stagione. A salutare i colori biancazzurri è Gianmarco Cangiano, che si trasferirà in prestito al Foggia Calcio, alla ricerca di maggiore continuità e spazio.

Nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi anche l’addio di Lorenzo Meazzi. Il centrocampista è finito nel mirino del Catania, club che avrebbe intensificato i contatti e che potrebbe chiudere la trattativa con il presidente Daniele Sebastiani già nelle prossime ore. Sul giocatore si era registrato anche l’interesse della Salernitana, ma al momento la pista appare raffreddata.

Uscite importanti che, tuttavia, non sono ancora state compensate da innesti in entrata, alimentando interrogativi e preoccupazioni tra i tifosi biancazzurri. Dubbi che si fanno ancora più concreti alla vigilia del prossimo impegno di campionato: sabato il Pescara sarà di scena a Monza, contro quella che viene considerata la squadra più forte del campionato di Serie B.

   

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO