FONTE FORZAPESCARA.COM. Prosegue il calciomercato in uscita del Pescara Calcio, impegnato in una fase di profonda riflessione sull’organico in vista della seconda parte di stagione. A salutare i colori biancazzurri è Gianmarco Cangiano, che si trasferirà in prestito al Foggia Calcio, alla ricerca di maggiore continuità e spazio.

Nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi anche l’addio di Lorenzo Meazzi. Il centrocampista è finito nel mirino del Catania, club che avrebbe intensificato i contatti e che potrebbe chiudere la trattativa con il presidente Daniele Sebastiani già nelle prossime ore. Sul giocatore si era registrato anche l’interesse della Salernitana, ma al momento la pista appare raffreddata.

Uscite importanti che, tuttavia, non sono ancora state compensate da innesti in entrata, alimentando interrogativi e preoccupazioni tra i tifosi biancazzurri. Dubbi che si fanno ancora più concreti alla vigilia del prossimo impegno di campionato: sabato il Pescara sarà di scena a Monza, contro quella che viene considerata la squadra più forte del campionato di Serie B.