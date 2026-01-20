Edizione n° 5952

BALLON D'ESSAI

20 Gennaio 2026 - ore  21:05

CALEMBOUR

20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Home // Cerignola // "Viabilità pericolosa all'ingresso della zona ASI", in via Cerignola

"Viabilità pericolosa all'ingresso della zona ASI", in via Cerignola

Via Cerignola, De Sabato: «Serve un’azione coordinata tra Comune e Anas»

Foggia: Antonio De Sabato e Progetto Concittadino aderiscono ufficialmente a Sinistra Italiana

Antonio De Sabato - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Cerignola // Politica //

FONTE FOGGIATODAY.IT. La viabilità in prossimità dell’ingresso della Zona industriale Asi di Foggia, in particolare lungo via Cerignola, continua a destare forte preoccupazione tra cittadini e lavoratori. Le segnalazioni, ormai ricorrenti, denunciano il degrado del manto stradale, la carenza di illuminazione e una condizione di pericolo costante in un’area strategica per l’accesso alla città e per il sistema produttivo locale.

Sul tema interviene il consigliere comunale Antonio De Sabato, che ha approfondito la vicenda partendo proprio dalle segnalazioni dei cittadini:
«Ho seguito con attenzione l’evolversi della situazione e analizzato la documentazione ufficiale prodotta da Regione Puglia e Consorzio Asi, risposte indirizzate formalmente a un cittadino segnalante, ma che oggi consentono di ricostruire in modo chiaro e completo il quadro delle competenze e delle responsabilità».

Dai documenti emerge che una parte della viabilità interessata rientra nella viabilità di servizio della Strada Statale 16, la cui competenza è in capo ad Anas. Il Consorzio Asi, pur non avendo titolarità diretta sulla manutenzione, avrebbe più volte segnalato alle istituzioni competenti la pericolosità del tratto Foggia–Cerignola, sollecitando interventi e momenti di confronto.

Allo stesso tempo, uno dei riscontri ufficiali richiama esplicitamente il quadro normativo vigente, chiarendo che le strade a uso pubblico ricadenti nel territorio comunale, comprese quelle interne o funzionalmente connesse agli agglomerati industriali, rientrano nella sfera di responsabilità del Comune, soprattutto per quanto riguarda sicurezza, illuminazione e gestione ordinaria.

«Questi atti – sottolinea De Sabato – ci dicono una cosa molto chiara: non siamo davanti a un vuoto di competenze, ma a una responsabilità condivisa che chiama in causa direttamente sia Anas, per gli interventi sulla SS16, sia il Comune di Foggia, per il ruolo di tutela della sicurezza su una viabilità a uso pubblico».

La strada in questione è infatti utilizzata quotidianamente non solo dalle imprese insediate nella zona Asi, ma anche da cittadini, lavoratori, fornitori e traffico ordinario, configurandosi a tutti gli effetti come una infrastruttura pubblica essenziale.

«In questo contesto – prosegue il consigliere comunale – il Comune non è chiamato a subire il problema, ma ha gli strumenti e il dovere istituzionale di farsi promotore di un’azione decisa, anche sollecitando formalmente Anas affinché intervenga con urgenza. È un ruolo di regia e di impulso che va esercitato nell’interesse della città».

In conclusione, De Sabato ribadisce il senso del suo intervento:
«Il mio interesse nasce dall’ascolto delle segnalazioni dei cittadini e dalla volontà di evitare che una situazione nota e documentata continui a trascinarsi nel tempo. La chiarezza amministrativa oggi c’è: ora serve trasformarla in interventi concreti, attraverso una collaborazione leale tra enti, senza rimpalli e senza ulteriori ritardi».

Lascia un commento

