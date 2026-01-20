Edizione n° 5951

BALLON D'ESSAI

DECARO MEDICI // Decaro: “Medici dell’emergenza-urgenza sottopagati, serve intervento nazionale”
19 Gennaio 2026 - ore  10:48

CALEMBOUR

"PESTATO IN XXIV MAGGIO" // Aggressione nel Quartiere Ferrovia: uomo pestato in viale XXIV Maggio, salvato dall’intervento dei passanti
20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Videosorveglianza, il progetto “Nell’occhio del ciclope” entra nella fase operativa

VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO Videosorveglianza, il progetto “Nell’occhio del ciclope” entra nella fase operativa

Nominato il RUP e costituito il gruppo di lavoro

Videosorveglianza, il progetto “Nell’occhio del ciclope” entra nella fase operativa

Videosorveglianza - Fonte Immagine: quinewsvaldicornia.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
20 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

Dalla carta alle attività preparatorie: il progetto di potenziamento della videosorveglianza cittadina del Comune di Foggia – ribattezzato “Nell’occhio del ciclope” – entra nella fase operativa con la nomina del Responsabile unico di progetto (RUP), la costituzione del gruppo di lavoro e la definizione della ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche. Il provvedimento è adottato dall’Area 3 – Affari Generali (Ufficio Servizi Informatici – CED) e si colloca nel perimetro normativo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 sulla sicurezza urbana, convertito dalla legge 48/2017, che prevede anche un fondo statale per i sistemi di videosorveglianza.

La cornice finanziaria è rilevante. La candidatura progettuale è stata inviata dal Comune il 26 giugno 2025 (prot. gen. 111079) e, secondo quanto riportato nella determinazione, la Prefettura di Foggia ha comunicato l’ammissione al finanziamento con nota del 5 dicembre 2025, per un importo – al netto del cofinanziamento e comprensivo di IVA – pari a 250 mila euro. Il progetto complessivo, tuttavia, è più ampio: una delibera di giunta del 25 giugno 2025 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica prevedendo un cofinanziamento comunale di 300 mila euro, per un totale di 550 mila euro.

Sul piano procedurale, il provvedimento richiama il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023): in particolare l’art. 15 sulla figura del RUP e l’art. 45 sugli incentivi alle funzioni tecniche, con l’indicazione che le risorse destinate agli incentivi non possono superare il 2% dell’importo posto a base di gara e che l’80% del fondo è ripartito tra RUP e personale che svolge le funzioni tecniche, secondo criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti.

Il Comune individua come Responsabile Unico di Progetto il dott. Giuseppe Marchitelli e costituisce un gruppo di lavoro interno che dovrà seguire le attività preparatorie: dall’indagine di mercato all’avvio delle procedure per la scelta dei fornitori, fino al monitoraggio e alle fasi di collaudo. Nel team compaiono Pasquale Carta e Francesco de Martino (indicati con matricola nel prospetto), oltre allo stesso Marchitelli.

La determinazione entra nel dettaglio anche sulla ripartizione delle attività e delle percentuali di incentivo: una quota complessiva del 68% delle funzioni tecniche viene attribuita al personale interno (con riparti tra programmazione/progettazione/affidamento ed esecuzione), mentre la parte restante – 32% – è destinata a funzioni da affidare con incarico a professionisti esterni (tra cui, ad esempio, progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo). La liquidazione dei compensi è prevista a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo, quindi a valle dell’esecuzione.

“Nell’occhio del ciclope” diventa un intervento con un perimetro più definito: risorse economiche già delineate, ruoli assegnati, squadra interna incaricata e regole di ingaggio per la componente tecnica. La partita, adesso, si sposta su due fronti: tempi di affidamento e qualità dell’implementazione sul territorio, perché l’efficacia della videosorveglianza non dipende solo dal numero di telecamere ma anche dall’integrazione tecnologica, dalla manutenzione e dalla capacità del sistema di produrre dati utili e utilizzabili nel rispetto delle procedure.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO