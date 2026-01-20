Videosorveglianza, il progetto “Nell’occhio del ciclope” entra nella fase operativa

Dalla carta alle attività preparatorie: il progetto di potenziamento della videosorveglianza cittadina del Comune di Foggia – ribattezzato “Nell’occhio del ciclope” – entra nella fase operativa con la nomina del Responsabile unico di progetto (RUP), la costituzione del gruppo di lavoro e la definizione della ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche. Il provvedimento è adottato dall’Area 3 – Affari Generali (Ufficio Servizi Informatici – CED) e si colloca nel perimetro normativo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 sulla sicurezza urbana, convertito dalla legge 48/2017, che prevede anche un fondo statale per i sistemi di videosorveglianza.

La cornice finanziaria è rilevante. La candidatura progettuale è stata inviata dal Comune il 26 giugno 2025 (prot. gen. 111079) e, secondo quanto riportato nella determinazione, la Prefettura di Foggia ha comunicato l’ammissione al finanziamento con nota del 5 dicembre 2025, per un importo – al netto del cofinanziamento e comprensivo di IVA – pari a 250 mila euro. Il progetto complessivo, tuttavia, è più ampio: una delibera di giunta del 25 giugno 2025 ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica prevedendo un cofinanziamento comunale di 300 mila euro, per un totale di 550 mila euro.

Sul piano procedurale, il provvedimento richiama il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023): in particolare l’art. 15 sulla figura del RUP e l’art. 45 sugli incentivi alle funzioni tecniche, con l’indicazione che le risorse destinate agli incentivi non possono superare il 2% dell’importo posto a base di gara e che l’80% del fondo è ripartito tra RUP e personale che svolge le funzioni tecniche, secondo criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti.

Il Comune individua come Responsabile Unico di Progetto il dott. Giuseppe Marchitelli e costituisce un gruppo di lavoro interno che dovrà seguire le attività preparatorie: dall’indagine di mercato all’avvio delle procedure per la scelta dei fornitori, fino al monitoraggio e alle fasi di collaudo. Nel team compaiono Pasquale Carta e Francesco de Martino (indicati con matricola nel prospetto), oltre allo stesso Marchitelli.

La determinazione entra nel dettaglio anche sulla ripartizione delle attività e delle percentuali di incentivo: una quota complessiva del 68% delle funzioni tecniche viene attribuita al personale interno (con riparti tra programmazione/progettazione/affidamento ed esecuzione), mentre la parte restante – 32% – è destinata a funzioni da affidare con incarico a professionisti esterni (tra cui, ad esempio, progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo). La liquidazione dei compensi è prevista a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo, quindi a valle dell’esecuzione.

“Nell’occhio del ciclope” diventa un intervento con un perimetro più definito: risorse economiche già delineate, ruoli assegnati, squadra interna incaricata e regole di ingaggio per la componente tecnica. La partita, adesso, si sposta su due fronti: tempi di affidamento e qualità dell’implementazione sul territorio, perché l’efficacia della videosorveglianza non dipende solo dal numero di telecamere ma anche dall’integrazione tecnologica, dalla manutenzione e dalla capacità del sistema di produrre dati utili e utilizzabili nel rispetto delle procedure.

A cura di Giovanna Tambo.