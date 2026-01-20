Violenza su 16enne, arrestato un 20enne a Matera

Un giovane di 20 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale su una ragazza di 16 anni. L’indagine è partita dopo che la vittima si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Potenza, raccontando quanto accaduto.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la sera precedente la giovane era uscita insieme a un’amica e al 20enne, a bordo della sua auto, per raggiungere un locale nella periferia del paese e trascorrere del tempo con un gruppo di coetanei.

Durante il tragitto, con la scusa di fare rifornimento in una stazione di servizio, il ragazzo è riuscito a restare da solo in auto con la vittima. Lungo il percorso, avrebbe improvvisamente accostato in un punto isolato e buio, tolto il cellulare alla ragazza e costringendola a subire un rapporto sessuale.

Le forze dell’ordine hanno poi rintracciato il 20enne nella sua abitazione, sequestrando vestiti, auto e cellulare. Nei sopralluoghi sul luogo indicato dalla vittima, è stato ritrovato il reggiseno della ragazza tra i rovi.