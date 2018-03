Gatta si presenta al territorio: io, gli amici veri e il recupero di un Valore

Di:

Manfredonia – GATTA and Veneziani, ieri a Manfredonia, per l’apertura del Comitato elettorale del candidato sipontino alle prossime regionali. Tra gli ospiti d’eccezione, per la presentazione ufficiale del comitato elettorale dioltre al candidato sindaco del PdL,anche il famoso filosofo, scrittore e giornalistail quale ha colto l’occasione per presentare il suo ultimo lavoro letterario “Sud. Un viaggio civile e sentimentale”. E’ stato l’avvocato Pecorella a prendere inizialmente la parola, salutando Veneziani ed esaltando il suo modo di ‘scrivere’ ed essere scrittore tramite il sostentamento di “un’ideologia diversa da quella della sinistra per costruire un Italia diversa, anzi migliore”. Pecorella ha colto (anche questa volta ndR) l’occasione per continuare la sua campagna elettorale, affermando quanto “la sinistra ponga argomentazioni deboli nel confronto politico attualmente vigente a livello cittadino” e quanto “sia indaffarata a districarsi, spesso (la maggioranza ndR) da argomentazioni contrarie alla propria”. “E’ importante – per Pecorella come per Gatta – agire insieme al fine di prendersi una rivalsa rispetto ad un centro-sinistra avvolte troppo arrogante, che ha calpestato i diritti di tutti”. Poi è stata la volta dell’avvocato Gatta. “Grazie a tutti per essere qui presenti. Devo dire che la vostra presenza così numerosa sarebbe stata più degna di una convention per la presentazione della mia candidatura che per l’inaugurazione di un comitato, il che ci fa sperare che la Capitanata possa avere un rappresentante nel Consiglio Regionale pronto a battersi per la tutela degli interessi di questa terra.” – ha sostenuto Gatta. Per lui è molto strano vedere come la Capitanata abbia visto la Puglia procedere a due velocità: il Salento e le Murge ‘avanzare’, la Capitanata addirittura ‘retrocedere’. Piuttosto, la Puglia deve essere unita, e in modo particolare la Capitanata deve essere unita. Al suo interno i paesi più piccoli, che dispongono di mezzi e risorse inferiori, devono trovare un connubio con i paesi più grandi, che invece dispongo di maggiori ricchezze. I mezzi per attuare il cambiamento non mancano e neanche gli uomini di cultura come, ad esempio, l’ospite della serata, Marcello Veneziani, che da sempre si è rivelato nei confronti di Giandiego un amico con la “A” maiuscola. “Purtroppo siamo circondati – ha continuato Gatta – da tanta gente che si fa chiamare amica ma che in verità trama contro, alle tue spalle.” Nella sincerità e serietà dei rapporti interpersonali basta avere, soprattutto, la passione e l’amore per il territorio a cui si appartiene e per i propri figli, per essere sicuri di agire nel miglior modo possibile”.ha concluso dicendo che “al traguardo della vita non devono arrivare quelli che hanno determinate tessere di partito, ma coloro che valgono di più, i più meritevoli e non si può più permettere che siano estranei, per così dire, a governare il territorio di Capitanata facendo i propri comodi, ma bisogna incentivare coloro che sono della medesima terra e che, quindi, agiranno a favore della stessa”. Poi è stato Marcello Veneziani a parlare, dopo che lo stesso scrittore ha accettato l’invito di Gatta a Manfredonia, così approfittando per ritornare nella sua terra, in considerazione delle origini baresi (Veneziani è di Bisceglie) dell’autore.è stata data dalla presentazione del suo ultimo libro “Sud. Un viaggio civile e sentimentale”, edito da Mondadori.VENEZIANI: IL NORD GUIDA IL MONDO, IL SUD LO SORREGGE – Veneziani ha sottolineato che il suo non è stato un lavoro politico, ma un semplice ripensare alle proprie origini e alla propria terra, un vero e proprio racconto delle cose vissute, insomma. Non ha voluto scrivere, però, “né un libro nostalgico del Sud di una volta o il solito lamento per situazioni difficili e quasi irrisolvibili, né un libro che denunciasse il classico ‘crimine’ (si pensi ad esempio a “Gomorra” , ai romanzi di Camilleri) – come se il Sud fosse costituito soltanto da queste cose. Il Sud, e la Puglia in modo particolare, è qualcosa di più. Nonostante il profilo basso fattogli assumere da amministrazioni poco capaci, la Puglia è una regione che tutti apprezzano, tant’è vero che quando la gente incontrata da Veneziani sente il nome del territorio da cui proviene, riserva sempre parole positive (che bella la Puglia, come si mangia bene in Puglia, che bella storia avete, ecc…). Alcune classifiche nazionali pongono la città di Foggia agli ultimi posti delle città italiane per la qualità della vita; se noi, invece, non considerassimo gli aspetti politici ed economici che sottostanno determinati criteri valutativi, ci renderemmo conto che Foggia non è poi così lontana da altre città del nord Italia. “Qui la qualità della vita in realtà è di gran lunga superiore a quella di città dove, invece, si vivono i rapporti in modo distaccato e freddo e dove la comunicazione tra la gente è assai bassa”. Il Sud raccontato da Veneziani è quella terra “ricca di cultura sapori colori, che spesso vengono dimenticati”. “La depressione e la tristezza tipiche di alcune realtà del Nord, non sono da sottovalutare. Alcune classifiche addirittura raccontano di uni parametri d’intelligenza, però, non si valutano in base all’efficienza dei servizi pubblici o alla pulizia delle strade, fattori tuttavia molto importanti che denotano lo stato di civilizzazione di una popolazione, ma si valutano in base a ben altro”. Viene così fuori che il Sud è una terra diversa da ciò che si pensa. Veneziani, nella esperienza accumulata in giro per il mondo, ha notato come l’intelligenza, l’umanità, la vivacità derivino proprio dalla gente del Sud, appunto. Perché il viaggio intrapreso nel libro è duplice, cioè, civile e sentimentale? Civile perché è un ‘rapporto’ sul Sud, considerato in tutte le sue sfaccettature, nei lati positivi e in quelli negativi cercando di fare una ‘fotografia’ sulla sua condizione reale. Questo ha portato l’autore del libro ad una convinzione: “noi riusciremo a risalire la china dell’immagine nefasta del Sud quando la smetteremo di vergognarci di essere meridionali. Non siamo una popolazione inferiore dal punto di vista culturale, storico, civile e non dobbiamo credere che lo sviluppo del Sud passi attraverso l’imitazione del Nord, ma attraverso, invece, la propria modernità, il proprio modello di sviluppo fattori che sono compatibili con il suo habitat, con la sua natura, con la sua cultura, con il suo ambiente, con la sua popolazione reale. Basti conciliare le proprie risorse con i modelli appena elencati per arrivare a dire – continua Veneziani – che se l’Italia è la nostra Patria, il Sud è la nostra Matria, cioè la nostra terra materna, la terra che ci accoglie, il nostro grembo caldo da cui non vogliamo allontanarci.” Veneziani, poi, ricorda un episodio, legato alla città di Altamura, dove fu realizzato un Mc Donald’s che attirava molti giovani dei dintorni che sceglievano quel posto per diversificare le loro serate. Poco dopo proprio lì accanto fu aperta una focacceria. Il risultato a distanza di anni è che il colosso americano dei cisburger, che sembrava andare a gonfie vele, ha chiuso, mentre la focacceria è ancora aperta. Un esempio questo per dire come i modelli economici non siano segnati una volta per tutte, ma è possibile valorizzare risorse che si crede, forse, soltanto legate al passato combinando insieme modernità e tradizione. Almeno, allora, bisogna provarci. Il Sud raccontato è, dunque, anche sentimentale per ciò che si è detto. Il tentativo, allora, è quello di restituire il desiderio e il piacere di dirsi meridionali, di provocare il gusto di raccontare il Sud, le proprie tradizioni, la propria identità. “Il Nord guida il mondo, il Sud lo sorregge”, conclude Veneziani.