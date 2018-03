Bordo: Pd non è partito di 1 uomo solo al comando ma comunità

Di:

Foggia – "E' necessario dialogare con i cittadini, mostrando come il Pd non sia il partito di un uomo solo al comando ma una comunità di donne e di uomini appassionati dal bene comune". Lo dice in una nota l'onorevolecandidato con il numero 2 alla Camera dei Deputati."È decisivo che tutti, dirigenti, candidati, amministratori, iscritti, volontari e simpatizzanti facciano l'ultimo e decisivo sforzo per far conoscere le priorità politiche e di governo del Partito democratico.in tutte le case, in tutte le piazze fisiche e virtuali, dove si possono incontrare elettrici ed elettori. Occorre parlare agli indecisi ed insistere sul voto utile al PD per un governo stabile, di rinnovamento, in grado di mettere in sicurezza il nostro Paese"."Il lavoro, la sanità, la scuola, la mobilità, la sicurezza e la famiglia sono le nostre priorità e i punti che debbono costituire la base comune per la comunicazione politica e per dare corpo alla nostra idea di Italia giusta. In questi ultimi giorni di campagna elettorale c'è bisogno di una mobilitazione straordinaria nelle piazze di tutti i comuni.. E' necessario dialogare con i cittadini, mostrando come il Pd non sia il partito di un uomo solo al comando ma una comunità di donne e di uomini appassionati dal bene comune"."Di pari importanza sarà nelle prossime ore la diffusione capillare dei fac-simile della scheda elettorale, disponibili presso i circoli del partito, in modo da agevolare l'elettore nell'individuare il simbolo del PD sulla scheda il giorno del voto. Questi ultimi giorni debbono vederci, dunque, impegnati da un lato a consolidare il voto del nostro elettorato e a mobilitare il popolo delle primarie, dall'altro a conquistare, in un confronto ravvicinato e diretto, il voto di quanti pensano di astenersi o non sono ancora decisi sul chi votare. Tanto più forte il Pd uscirà dalle urne tanto più il nostro partito potrà essere garante di una nuova fase di ripresa economica, sociale e civile del Paese.Non lasciamoci sfuggire la grande opportunità di contribuire al cambiamento dell'Italia. Conto sul vostro impegno. Un abbraccio".