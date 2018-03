Di:



Palermo – NELLE prime ore di stamane, gli operatori della Direzione Investigativa Antimafia di Palermo, hanno concluso una imponente operazione di sequestro, in esecuzione di un Decreto emesso dalla Sezione MP del Tribunale di Palermo, su proposta del Direttore della D.I.A. Arturo De Felice, che ha interessato immobili, aziende e numerosi rapporti finanziari per un valore di circa 250 milioni di euro. La complessa operazione ha portato alla luce le rilevanti attività economiche dell’organizzazione mafiosa facente capo al clan dei Galatolo, legate al locale Mercato ortofrutticolo ed al suo indotto. Redazione Stato Patrimoni Cosa Nostra, sequestro 250 milioni beni ultima modifica: da

