IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO

Di:



La Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Manfredonia – ha donato al proprio concittadino “Ammiraglio Ispettore Capo Matteo Bisceglia – Direttore Nazionale degli armamenti navali, un quadro della “Virgo Fidelis”, in occasione della visita sulla nave “Carabiniere”, attraccata nella nostra città. Donata ad un uomo che grazie alla sua determinazione, ha raggiunto traguardi eccezionali ed encomiabili ed ha stima e riconoscimento verso la nostra associazione.

E’ stato donato anche al Comandante della nave “Carabiniere” Comandante di Fregata Massimo Petricca, un gadget dell’Arma, per averci personalmente guidato nel “tour” interno della nave con estrema professionalità ed esperienza. Il Coordinatore Provinciale e Presidente della Sezione di Manfredonia

M.C. Dott Michele Trotta ANC Manfredonia “Quadro Virgo Fidelis a Matteo Bisceglia” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.