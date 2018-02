C Silver: incredibile Angel

Di:

Manfredonia, 20 febbraio 2018. Nella serata conclusiva del carnevale di Manfredonia, la Silac Angel continua a fare festa, ma sul parquet del PalaScaloria, vincendo la gara casalinga contro la lanciatissima Ostuni nella 8^ giornata del girone di ritorno del campionato di serie C Silver. Successo meritato per i ragazzi di coach Ciociola, che centrano la vittoria tornando a sorridere dopo una striscia di sconfitte.

Battuta una vigorosa Ostuni, squadra organizzata ed attrezzata e che veleggia dall’inizio del campionato nelle zone alte della classifica. La Silac ha preso in pugno la gara sin dall’inizio, riscoprendosi solida in difesa (15 palle recuperate) e organizzata in attacco. Avvio tutto biancoazzurro (11-3) con Jonikas (15) e Vorzillo (11p, 10r) dominanti in area e Sansone (18p, 4pr), Gramazio (7p, 8r,10a, 5pr) e Rubbera (13p, 5pr) quasi perfetti al tiro. Il piano partita preparato da coach Ciociola non consente agli ospiti di esprimersi, e alla fine del primo periodo sembrano già alle corde (23-12). Ma Ostuni è squadra di livello, Laquintana (22) e Masciulli (15) caricano la banda di coach Romano e tentano la rimonta, i padroni di casa si smarriscono momentaneamente anche a causa di un leggero infortunio a capitano Gramazio, ma il risultato al riposo lungo è fissato sul 44-32. Al rientro, la Silac parte di nuovo con il piede giusto (16-14), la partita è giocata su buoni ritmi, i bianco-azzurri confermano la difesa robusta dei primi 20 minuti che genera palle perse e imprecisioni offensive degli ospiti che sembrano cedere definitivamente l’inerzia ai padroni di casa che ringraziano e si concedono realizzazioni di squadra che generano energia e fiducia.

Il divario è quasi immutato prima dell’ultima frazione: 60-46. I padroni di casa tengono strette le maglie in difesa e tolgono sicurezze agli ospiti, i quali provano anche la pressione a tutto campo, ma la Silac corre e trova le offensive giuste. La serie di tiri liberi perfetta di Antonio Padalino (5) chiude il match. Finisce 73 – 60 con una prova davvero convincente di tutto il gruppo.“Oggi di certo è stata una delle nostre migliori prestazioni dal punto di vista difensivo – dichiara a fine gara il tecnico sipontino Ciociola – Non era per nulla semplice vincere una partita contro una squadra che in questo campionato non ha mai fallito in simili partite, quindi la mia squadra merita solo grandissimi complimenti. Sapevo che sarebbe stata una gara molto molto dura, soprattutto per la tecnica individuale dei nostri avversari. La partita, poi ha confermato le previsioni: a tratti abbiamo faticato a muovere palla contro la loro difesa, ma la nostra ha avuto il sopravvento. La vittoria ottenuta quindi mi da’ enorme soddisfazione anche perché ancora una volta quest’anno la nostra settimana di allenamenti è stata molto complicata, una consuetudine purtroppo in questa stagione”.

Dopo la brillante vittoria conseguita contro Ostuni, la squadra del presidente Lillo sarà di scena Domenica 25, in trasferta sul campo di Monteroni, in una gara in cui sarà importante mostrare la stessa intensità difensiva e solidità mentale, al fine di portare a casa la posta in palio. I miglioramenti visti nelle ultime partite non fanno altro che aumentare la speranza di risalire la classifica.

TABELLINI

SILAC ANGEL MANFREDONIA 73

CESTISTICA OSTUNI 6

Parziali: 23-12; 21-20; 16-14; 13-14SILAC ANGEL MANFREDONIA: Sansone 18, Ba (ne), Jonikas 15, Gramazio 7, A. Padalino 5, N. Padalino 4, Rubbera 13, Tomaiuolo (ne), Grasso (ne), Vorzillo 11. Coach: G. CiociolaCESTISTICA OSTUNI: Cafarella (ne), Vignali 6, Laquintana 22, Tanzarella 3, Baraschi, Masciulli 15, Petraroli (ne), Kasongo 14, Di Salvatore, Bagordo, Giannotte (ne). Coach: C. RomanoArbitri:

1) Claudio Campanella (Santeramo in Colle – Ba)

2) Maurizio Ceo (Bari- Ba)

Area Comunicazione – SSD Giuseppe Angel Manfredonia