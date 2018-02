Direttivo Proloco

Foggia. Si rinnova il direttivo della ProLoco di Cagnano Varano. Si rimette in moto un sodalizio pronto a lavorare per la promozione del territorio cagnanese e collaborare con altri enti e associazioni per organizzare al meglio l’offerta turistica locale. Il nuovo direttivo riparte dalla presidenza di Michele Coccia. «Volevo ringraziare il direttivo e tutte le persone che mi hanno voluto in prima fila.* *Ripartiremo dalla nostra storia, dalle nostre tradizioni, dai nostri costumi e dal nostro patrimonio storico-artistico-culturale per costruire una nuova visione territoriale, più vicina ai settori produttivi e più attenta alle esigenze della gente cagnanese*», afferma il presidente Coccia. Il nuovo presidente sarà affiancato da un direttivo “*battagliero e pronto ad agire nell’interesse del territorio*”, come egli stesso sottolinea, composto da *Angelo Cottin* (vicepresidente), *Samuele Scirocco* (segretario) *Mattea Draicchio* (tesoriere), *Michela D’Apolito* (revisore dei conti) e dai consiglieri *Tonia Di Maggio*, *Giuseppe Basile*, *Emidio Caldararo* e *Paolo Iacovelli*. Cagnano Varano, nuovo direttivo della Proloco ultima modifica: da

