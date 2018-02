IMMAGINE IN ALLEGATO AL TESTO

Bari, 20 febbraio 2018. Incidente stradale stamani con coinvolgimento di una pattuglia della Polstrada di Bari. Fortunatamente, gli agenti della Stradale – al momento dell’incidente -, erano fuori dall’auto. L’incidente ha interessato una pattuglia di vigilanza stradale della Sottosezione di Bari Sud. Il sinistro è avvenuto alle 16:00 circa odierne, vicino l’area di servizio Dolmen di Bisceglie. Da raccolta dati, gli agenti erano fermi per un soccorso stradale ad automobilista quando un camion superiore alle 7,5t ha tamponato l’auto di servizio. Solo lievi escoriazioni per gli agenti presenti sul posto, subito trasportati all’ospedale di Molfetta. Camion tampona auto PS, sfiorata tragedia a Bisceglie ultima modifica: da

