Consiglio Provinciale, interrogazioni e debiti fuori bilancio

Di:

Foggia. All’appello del Segretario Generale, Giacomo Scalzulli, erano presenti il Presidente, Francesco Miglio e i Consiglieri: Pasquale Cataneo, Leonardo Cavalieri, Gaetano Cusenza, Giuseppe Mangiacotti, Giuseppe Pitta, Angelo Riccardi, Michele Sementino, Tommaso Sgarro e Raimondo Ursitti, constatata la presenza del numero legale, la seduta è stata dichiarata valida. Presente nell’aula consiliare anche una folta delegazione di docenti e studenti dell’Istituto Agrario “Pavoncelli” di Cerignola.

Questi gli accapi all’ OdG:

1- Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti.

2- Interrogazione a firma del consigliere provinciale Sgarro Tommaso, prot. n.75432 del 28.12.2017, per chiarimenti sullo stato di attuazione dei progetti riguardanti il Piano strade dei Monti Dauni.

3- Interrogazione a firma del consigliere provinciale Sgarro Tommaso, prot. n.75433 del 28.12.2017, per chiarimenti sugli interventi per la messa in sicurezza della S.P.130.

4- Mozione a firma del consigliere provinciale Sgarro Tommaso, prot. n.75430 del 28.12.2017, su azione legale da proporre a tutela dell’ Ente Provincia di Foggia.

5- Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio ex art. n.194 comma 1 lettera a del D.lgs 267/2000: Sentenze esecutive.

6- Rinnovazione delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali della Provincia.

Il primo accapo all’odg è stato approvato a maggioranza con l’astensione del consigliere Cataneo.

Il secondo accapo è stato illustrato dal consigliere Sgarro. Il consiglire Cavalieri ha risposto e relazionato sull’interrogazione.

Il terzo accapo è stato illustrato dal consigliere Sgarro. Il Presidente Miglio ha letto una relazione scritta del consigliere Russo di risposta all’interrogazione.

Il consigliere Sgarro illustra la mozione relativa all’accapo 4: su azione da proporre a tutela dell’ Ente Provincia di Foggia per i terreni didattici adiacenti all’Istituto Agrario “Pavoncelli” di Cerignola. Dopo gli interventi dei consiglieri Cataneo, Ursitti, Cusenza e del Presidente Miglio. Il Consiglio Provinciale ha approvato l’emendamento alla mozione presentato dai consiglieri Ursitti e Sgarro che da mandato al Presidente Miglio di convocare a mezzo PEC, entro 48 ore, un’apposita conferenza di servizi alla presenza di tutti gli attori istituzionali interessati. Nell’ipotesi di esito infruttoso di detta conferenza di attivare ogni azione a tutela dell’Ente Provincia e del patrimonio in suo possesso.

Si passa alla discussione dell’accapo 5. Assenti i consiglieri Cataneo e Cavalieri. Relaziona sull’accapo il consigliere delegato Riccardi che ha sottolineato il proficuo lavoro svolto dal Settore Servizi Finanziari diretto da Rosa Lombardi. Il Consiglio Provinciale ha votato all’unanimità il riconoscimento di Debiti Fuori Bilancio ex art. n.194 comma 1 lettera a del D.lgs 267/2000, rivenienti da sentenze esecutive per un totale di € 2.235.148,00.

La discussione dell’accapo 6 è stata rinviata alla prossima seduta del Consiglio Provinciale.