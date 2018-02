Lucera vincitori universo mf 1

Di:



Manfredonia. Eccellente risultato ottenuto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica UNIVERSO MANFREDONIA, asd affiliata alla Federazione Italiana Danza Sportiva del C.O.N.I. e all’Ente Nazionale CIVILIS ACSI, durante il campionato regionale F.I.D.S. Puglia 2018 svoltosi nel palasport di Lucera che ha visto la partecipazione di oltre cento a.s.d. scuole di ballo con oltre cinquecento ballerini di ogni categoria venuti da tutto il territorio pugliese, a fine gare sono risultati vincitori: al 1° posto medaglia oro ( Ctg. 55/60 Danze Standard B/1) la coppia: Prencipe Leonardo – Granatiero Annamaria; al 1° posto oro (Ctg.70/74 classe A) la coppia: Totaro Angelo – Di Napoli Maddalena; al 2° posto argento (Ctg.61/64 classe B1) la coppia: Castriotta Michele – Pittinicchio Antonella; al 3° posto bronzo (Ctg.61/64 Classe Internazionale) la coppia: Mazzamurro Giovanni – Trotta Nunzia; al 1° posto oro (Ctg.46/55 classe B3) la coppia: Lacalamita Michele – Di Miccoli Concetta; al 1° posto oro (Ctg. 46/55 classse C) la coppia: Di Corato Luciano – Squeo Maria; al 2° posto argento (Ctg.55/60 B3) la coppia: Ferrara Vincenzo – Prencipe Michelina ( nella foto). Enorme la soddisfazione dei Maestri di Danza sportiva federale Mariangela Vairo e Leonardo Morlino. Inoltre il Presidente Nazionale Civilis gen. Giuseppe Marasco ha espresso ai maestri e atleti ballerini vincitori congratulazioni e soddisfazioni per i risultati ottenuti ed invitando loro a migliorare le proprie capacità, ricordando a tutti che la A.S.D. UNIVERSO MANFREDONIA vanta di quattro coppie nella classe Internazionale Danze Standard unici del territorio, che dal 1998 ad oggi si è sempre classificata ai primi posti nei vari campionati regionali, ma la eccellenza che i nostri tecnici sono anche tecnici federali Classe A nonché docenti della scuola federale della F.I.D.S. – C.O.N.I. fotogallery



“L’Asd Universo: ottimi risultati al Fids Puglia ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.