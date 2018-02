Manfredonia. Aree demaniali marittime Comune: impegno di spesa

Di:

Manfredonia. ”Aree demaniali marittime mantenute in regime di concessione con l’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico – Manfredonia. Canone demaniale”: con recente determina, il Comune di Manfredonia ha impegnato la somma di € 35.000,00 sul Cap. 2150 “Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive” del Bilancio per il corrente esercizio finanziario.

Come indicato nell’atto, il Comune di Manfredonia mantiene in regime di concessione le seguenti aree demaniali:

1. Mercato ittico di mq. 12.742,00;

2. Laboratorio Urbano Culturale di mq. mq 620,00;

3. Strade e pertinenze relativamente al tratto di costa a partire dalla radice di via Acqua di

Cristo a via Aldo Moro all’altezza dell’ingresso del Porto di Ponente di mq. 48.360,00;

4. impianto fognante ricadente sul porto di Ponente di mq. 333,00

5. impianto fognante ricadente sul porto di Ponente di mq. 135,00 circa;

“L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico di Manfredonia, che ha sostituito l’Autorità Portuale di Manfredonia, a tutt’oggi non ha ancora comunicato le proprie coordinate bancarie necessarie per poter effettuare i pagamenti, né gli importi dovuti per l’annualità 2017”.

“La somma complessiva per la liquidazione dei canoni demaniali marittimi dovuti per l’anno 2017 è stimabile in circa € 35.000 come per le precedenti annualità, in sintesi, così distinta: € 1500,00 per i due impianti fognanti; € 9.000 per il LUC; € 12.500,00 per le strade ed € 12.000,00 per il mercato ittico”.

“(..) in attesa che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico – Manfredonia comunichi gli estremi bancari e quantifichi con precisione gli importi per l’annualità 2017″, l’Ente ha dunque determinato di ”impegnare la somma di € 35.000,00 al Cap. 2150 “Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive” del Bilancio per il corrente esercizio finanziario”.

