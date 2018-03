Manfredonia. “Pane e Politica – Ai fornelli con i candidati”

Di:

Manfredonia. Il PANE lo mangiamo tutti, da che mondo è mondo. È il cibo che accomuna gran parte delle civiltà di ogni dove, e nonostante sia preparato in mille diverse forme da millenni, è un componente fondamentale nell’alimentazione umana di moltissime culture. E cosi deve essere anche per la POLITICA. Come il pane, anche la politica va ‘consumata’ quotidianamente, è necessario interessarsi di politica, partecipare, sapere.

La Conferenza delle Donne Democratiche di Manfredonia, in vista delle Elezioni Politiche 2018, coglie l’occasione per riproporre l’evento che ha riscosso moltissimo successo nella sua prima edizione e propone uno Speciale che vede coinvolti, per raccontarsi, i candidati Pd al prossimo appuntamento elettorale del 4 marzo.

Ancora una volta la cucina come luogo di incontro, convivialità, condivisione, come occasione di ritrovo e riflessione sui temi, sui programmi e sulle prospettive di sviluppo anche per il nostro territorio.

Ai fornelli Iaia Calvio, candidata alla Camera dei deputati assieme al nostro concittadino l’onorevole Michele Bordo e l’europarlamentare Elena Gentile, candidata al Senato. Ad accompagnare i candidati nella preparazione delle ricette ci sarà Elisabetta Mondo mentre dialogherà con loro il giornalista Gianni Di Bari. L’evento prenderà il via alle ore 19.30, presso il Comitato Elettorale di Michele Bordo, sito in Via Antiche Mura 66, angolo Via Scaloria a Manfredonia.