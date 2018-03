Offshore – Energas, Cripezzi “Non diciamo no ma BASTA per voltare pagina”

Di:

“Manfredonia e per lo meno anche Zapponeta e Margherita, che si estendono in simbiosi urbanistica, sono alle prese con questi progetti industriali energetici, sia a mare che sulla terra ferma, per altro dopo la pesante eredità storica dell’Enichem. E’ per questo che le opposizioni ai progetti non vanno banalizzate: non si sta dicendo NO, si sta dicendo BASTA per voltare pagina. Il mega impianto Energas ci vede particolarmente in prima linea nella opposizione esercitata da quasi 20 anni!”.

Lo ha detto, in un’intervista rilasciata a Pugliapress.org, Enzo Cripezzi della Lipu.

“La consapevolezza è cresciuta, siamo sulla stessa lunghezza d’onda della popolazione che si è chiaramente espressa con un netto NO al referendum, di un comitato locale e varie associazioni, impegnate anch’esse in azioni di sensibilizzazione, manifestazioni e contrasto, oltre che di tutte le forze politiche locali e dell’Amministrazione comunale che ha sposato una linea determinata con un ricorso al TAR, reciprocamente condiviso con un altro ricorso intrapreso proprio dalla LIPU, contro il maldestro parere ambientale positivo del Ministero Ambiente. Quest’ultimo è confluito insieme ad altri pareri (come quello positivo e del tutto opinabile espresso dal Comitato Tecnico Regionale del Min. dell’Interno per la sicurezza) nella procedura autorizzativa gestita dal Ministero allo Sviluppo Economico, che ora potrebbe esprimersi in qualunque momento”, ha detto Cripezzi a Pugliapress.

