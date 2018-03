FONTE TESTO E IMAGE "FUORIPORTA"

Rocco Lamargese, peschiciano doc, ritorna a casa con la medaglia di bronzo, conquistata ai Campionati della Cucina Italiana 2018, in programma a Rimini dal 17 al 20 febbraio, nella Categoria “Artistica“. Il giovane talento Lamargese, Maître Effettivo AMIRA (Associazione Maitre Italiana Ristoranti e Alberghi), Sommelier professionista AIS (Associazione Italiana Sommelier), esperto di scultura vegetale con tecnica thailandese e banqueting menager, ha presentato l’opera, “L’incanto”, ovvero una composizione di quattro zucche egregiamente intagliate. Non è nuovo a questi traguardi. Infatti, lo scorso anno ebbe la medesima sorte: conquistò il bronzo nella stessa categoria. Soddisfatto e orgoglioso, dedica il premio ricevuto alla Famiglia, alla fidanzata Giorgia, agli Amici, ai Colleghi, ai Maestri e…al papà, che da lassù, sicuramente, lo continua a sostenere. Peschici c’è, anche con Rocco Lamargese! FONTE www.fuoriporta.info Peschici trionfa con lo scultore Lamargese! ultima modifica: da

