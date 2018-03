I Poeti del Gargano: composizione floreale e S.Messa a San Marco

Di:

San Marco in Lamis. I Poeti del Gargano sono pronti per commemorare come si deve e merita la figura e l’opera di uno dei suoi più illustri e prolifici componenti. Il riferimento è a Antonio Guida, stimato poeta e scrittore scomparso un mese fa, lasciando un immenso ed incolmabile vuoto nel mondo culturale di San Marco in Lamis, sua città di nascita e di residenza. Per l’occasione una delegazione dell’anzidetto sodalizio, capitanato da Franco Ferrara, fondatore ed animatore dello stesso gruppo, depositerà sulla tomba del Guida una composizione floreale in suo ricordo. Tutto questo si concretizzerà, mercoledì 21 febbraio, alle ore 16.00 in poi nel Cimitero del posto, alla presenza, tra l’altro, di Michele Totta, attivo componente anch’egli del suddetto gruppo ed amico stretto del commemorato. Alle 18,30, sempre su iniziativa del sodalizio, seguirà la Santa Messa del trigesimo nella Chiesa Matrice della Collegiata, officiata da don Pierino Giacobbe.

Alla sacra funzione assisteranno, oltre alla moglie e alla famiglia interessata, una larga schiera di amici e conoscenti del Guida. Qui egli era una persona ben voluta ed apprezzata, oltre per la sua brillante produzione letteraria e l’attività educativa, soprattutto per la sua ricca umanità ed apertura al sociale. Ne tesserà l’elogio funebre lo stesso Ferrara, ricordando i passi salienti della vita di questo grande autore, con particolare riferimento all’attività svolta dal gruppo, durante le varie performance tenutesi nelle principali realtà del Promontorio. Da non dimenticare che il Guida era in predicato ad una probabile affermazione, come autore, al Premio di Poesia di Vieste, in scadenza il 15 marzo del corrente anno. Non a caso la sua bellissima lirica è stata inserita nel 2° volume de I Poeti del Gargano,che sarà in vetrina ai primi del prossimo aprile.

A cura di Antonio Del Vecchio, 20 febbraio 2018