Rapine nel barese: 4 arresti

Bari. Nelle prime ore della mattinata odierna, a Bari, la Polizia di Stato ha tratto in arresto, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari per i reati di rapina aggravata, tentata rapina aggravata, porto continuato di arma da fuoco clandestina, ricettazione e furto aggravato in concorso: S.N., barese, di anni 20; B.P., barese, di anni 22; M.G., barese, di anni 22; F.G., barese, di anni 33.

I predetti, con precedenti penali e di polizia per vari reati tra cui contro il patrimonio, sono ritenuti responsabili di 12 rapine a mano armata e nr.1 tentata, commesse, dal mese di gennaio al mese di settembre 2017, in danno di supermercati ad insegna “Eurospin”, “Alter Discount” e “Penny Market” nonché in danno di distributore di carburanti ad insegna “Esso”, ubicati nei quartieri San Paolo e Libertà di Bari, utilizzando anche autovetture di piccola cilindrata rubate, una pistola clandestina estremamente pericolosa in quanto realizzata modificando un’arma originariamente a salve, nonché una mazza in ferro.

Redazione StatoQuotidiano.it