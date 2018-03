Ricerca persone scomparse. Scilipoti “Istituto dipartimento interministeriale”

Di:

Bruxelles 20 febbraio – ” Ci impegneremo a sollecitare l’ istituzione di un dipartimento interministeriale, tra il ministero degli Esteri, dell’Interno e le associazioni di volontariato, tra cui ad esempio “Penelope”, che hanno un protocollo col Viminale per la ricerca degli scomparsi. Abbiamo chiesto al Generale Curtis M. Scaparrotti, Comandante Supremo delle Forze Armate Alleate in Europa, la possibilità di realizzare la medesima iniziativa anche in seno all’Alleanza Atlantica durante la riunione odierna dell’assemblea parlamentare”. Lo ha dichiarato l’esponente di quest’ultima, Scilipoti Isgrò.

“Ci troviamo davanti – ha aggiunto il senatore di Forza Italia candidato al senato nel collegio plurinominale Puglia 1 – a un’ emergenza soprattutto nel nostro paese. In Italia, al 31 Dicembre 2017, le persone scomparse ammontano a 52.990, 38.049 delle quali sono minori e in gran parte migranti, con un incremento del 12, 56% rispetto all’ anno precedente. La Puglia è al quinto posto in questa graduatoria. Per quel che riguarda la scomparsa dei minori, dobbiamo essere seriamente preoccupati – ha proseguito il parlamentare- specialmente con rifermento alle adozioni illegali, al commercio degli organi, o allo sfruttamento sessuale, come ha sottolineato lo stesso Papa Francesco.

Senza creare allarmismi sociali, il caso della povera Pamela di Macerata ci deve fare aprire gli occhi su presunti casi di cannibalismo, presenti in alcune sette del centro Africa.

Esprimiamo quindi la nostra solidarietà – ha concluso il presidente di Unione Cristiana – alle famiglie che vivono queste situazioni di angoscia che non dovranno più ripetersi”.