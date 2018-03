Rubato camion della Silac a Foggia, arrestato responsabile

Di:

Foggia, 20 febbraio 2018. UN uomo è stato arrestato a Foggia, dagli uomini della Squadra Volanti della Questura, con l’accusa di aver rubato un camion in mattinata dell’azienda Silac di Manfredonia. Come rende noto “L’Immediato“, il mezzo è stato rubato all’angolo tra corso Roma e via Di Vittorio, all’altezza di un bar, in pieno centro.