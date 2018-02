SPECCHIO - FACEBOOK CERIGNOLA

Cerignola. “Una buona occasione di confronto su ciò che abbiamo fatto e su quello che il Duc, nell’ambito del Piano strategico del commercio, potrà essere per il rilancio del distretto e della rete commerciale di Cerignola”. Questo il giudizio di Vincenzo Specchio, Delegato alle Attività Produttive del Comune di Cerignola, al termine del convegno “Sviluppo e innovazione del Distretto del Commercio: Cerignola fa centro con il Duc” al quale, oltre a Specchio, hanno partecipato il sindaco Francesco Metta, sindaco di Cerignola, Giuseppe Marchionna, esperto di programmazione territoriale, Giuseppe Chiarelli, direttore Confcommercio Imprese per l’Italia Puglia, Teresa Lisi, dirigente settore Attività Economiche Regione Puglia. Metta ha messo in risalto l’importanza “di aver finalmente regolamentato un settore strategico per lo sviluppo della città”. “Il contributo di Marchionna, Chiarelli e Lisi, ci ha permesso di mettere a fuoco diverse idee e potenziare sinergie interistituzionali che saranno fondamentali per il prosieguo di questo percorso”, ha concluso Specchio. Si è svolto il convegno sul Duc Cerignola ultima modifica: da

