FOGGIA ALTO - PH MATTEO NUZZIELLO

Foggia. Gli Uffici dei Servizi Finanziarti del Comune di Foggia hanno approntato i mandati di pagamento per la liquidazione dei contributi per il sostegno al canone di locazione relativi all’anno 2015. I pagamenti avverranno esclusivamente presso la filiale Unicredit di Foggia in piazza Giordano, con cassa dedicata, tutti i giorni, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e seguiranno la seguente calendarizzazione: · Dal 21/2 beneficiari con le iniziali del cognome dalla lettera A alla lettera C*

· Dal 28/2 beneficiari con le iniziali del cognome dalla lettera D alla lettera F*

· Dal 7/3 beneficiari con le iniziali del cognome dalla lettera G alla lettera N*

· Dal 14/3 beneficiari con le iniziali del cognome dalla lettera O alla lettera S*

· Dal 21/3 beneficiari con le iniziali del cognome dalla lettera T alla lettera Z.* Sostegno al canone, pagamenti a Foggia ultima modifica: da

