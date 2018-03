Tentato omicidio e rapina, arrestato 28enne a Borgo Mezzanone

Di:

Foggia. In seguito ad indagini finalizzate all’individuazione di ulteriori responsabili dell’aggressione avvenuta ai danni di un cittadino nigeriano ospite del “CARA” di Borgo Mezzanone, il 14 febbraio 2018, gli agenti della Polizia di Stato – II^ Sezione Squadra Mobile – della locale Questura hanno arrestato un secondo cittadino nigeriano, Osazuwa Wisdom, classe 1990, con permesso di soggiorno per motivi umanitari, per i reati di tentato omicidio e rapina in concorso.

L’uomo, attivamente ricercato dal 14 febbraio, è stato rintracciato dagli Agenti presso la CAS CARITAS Diocesana Foggia Bovino sita in via Orientale.

Osazuwa ha partecipato all’aggressione del connazionale, la sera di San Valentino armato di coltello agendo con crudeltà e violenza sul malcapitato.

Dopo le formalità di rito Osazuwa è stato condotto nel carcere di Foggia, con conseguente provvedimento di revoca dell’accoglienza, a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.

La rapida e ferma risposta alla criminalità della Polizia di Stato ha permesso l’individuazione dell’altro responsabile. Sono in corso ulteriori indagini sull’eventuale coinvolgimento di altri complici.

