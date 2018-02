Truffa fondi Agea. Assolto Armando Li Bergolis

Di:

Manfredonia, 20 febbraio 2018. ”Truffa aggravata ai danni della comunità europea per aver chiesto ed ottenuto illecitamente contributi dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura”: questo pomeriggio, 20 febbraio 2018, la II Sezione penale della Corte di Appello di Bari, presieduta dal Dott. Rizzi, si è pronunciata in grado di appello sul processo che ha visto coinvolti in qualità di imputati Armando Li Bergolis, già noto alle cronache nazionali, e sua moglie Maria Teresa Riccardo.

I due imputati, secondo la ricostruzione della Procura di Foggia, erano stati chiamati a rispondere del reato di truffa aggravata ai danni della comunità europea per aver chiesto ed ottenuto illecitamente contributi dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

I fatti

La condotta delittuosa sarebbe stata posta in essere per le annualità intercorrenti tra il 2005 ed il 2009, periodo nel quale Armando Li Bergolis (al quale di recente sono stati bocciati i ricorsi in Cassazione relativi all’indulto e contro la proroga del regime differenziato, prima personalmente e successivamente, essendo stato attinto da un’ordinanza di custodia cautelare, per il tramite di sua moglie, nominata sua amministratrice, aveva chiesto ed ottenuto contributi comunitari per un importo complessivo di circa 125 mila euro.

Le indagini condotte dal Sost. Proc. Di Foggia Dott. Domenico Minardi con l’ausilio del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, avevano portato anche al sequestro preventivo (nel 2011) di tutto il patrimonio immobiliare degl’imputati.

All’esito del giudizio di primo grado, nel mese di ottobre del 2015, i due coniugi erano stati condannati, dal Tribunale di Foggia, il primo alla pena di due anni e due mesi di reclusione oltre ad 12mila euro di multa, la seconda a 9 mesi reclusione.

Gli avvocati Luca Ripoli del foro di Roma, per Armando Li Bergolis, e Gianfranco Di Sabato del Foro di Foggia, per Maria Teresa Riccardo, che avevano già assistito in primo grado i due imputati, avevano proposto appello avverso la prima pronuncia.

A distanza di oltre due anni dalla sentenza di primo grado la seconda sezione penale della Corte di Appello di Bari ha sposato in pieno la linea difensiva delle difese ed ha ribaltato la prima sentenza, assolvendo sia Li Bergolis e Riccardo per tutti i capi d’imputazione, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

In tale maniera la Corte di Appello di Bari ha avvallato la linea difensiva degli avvocati Di Sabato e Ripoli secondo la quale i coniugi avevano proposto la domanda di accesso ai contributi europei inconsapevoli del fatto che fosse precluso allo stesso Li Bergolis l’accesso a tali benefici, perché gravato da misura di prevenzione.

Legali “Pronuncia assolutoria arrivata con oltre 2 anni di ritardo”

Gli avvocati difensori hanno espresso tutta la loro “soddisfazione per il risultato ottenuto”, nonostante abbiano sottolineato che la pronuncia assolutoria sarebbe arrivata con “oltre due anni di ritardo”.

Già nel corso dell’istruttoria dibattimentale di primo grado, secondo le difese, erano emerse prove dell’innocenza dei propri assistiti; tant’è che non solo il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, nella persona del dott. Scelzi, ha concluso con una richiesta di assoluzione.

La sig.ra Riccardo, inoltre, ha ottenuto una assoluzione piena nel merito nonostante fosse maturato, in suo favore, il termine di prescrizione dei reati.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata