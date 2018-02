Vieste. Esplode ordigno davanti attività: indagini in corso

CARABINIERI NOTTE - http://www.tvzoom.it (immagine d'archivio)

Vieste, 20 febbraio 2018. UN ordigno rudimentale è esploso nella notte a Vieste, davanti all'ingresso di un attività commerciale in via Salvatore Quasimodo, occupantesi di illuminazione led e apparecchiature di videosorveglianza. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Tenenza di Vieste, appartenente al Comando Compagnia di Manfredonia.

