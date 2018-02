Workshop internazionale a Fatima: c’è anche San Giovanni Rotondo

Di:

San Giovanni Rotondo. Il sindaco Costanzo Cascavilla parteciperà al VI Workshop Internacional de turismo religioso*, che si svolgerà a Fatima nel Centro Pastoral de Paulo VI* dal 22 al 24 febbraio. Prevista la presenza di 700 partecipanti, 150 buyer, 40 espositori.

«*È un importante appuntamento che riunisce i maggiori esperti del settore e che chiama al confronto numerose località europee legate al turismo religioso, tra l’altro ci sarà modo di confrontarsi anche con la novità del Jewish Heritage Tourism, segno che il workshop di Fatima sta diventando punto di riferimento di un settore sempre più attento a realizzare rete e sistema globale tra diversi soggetti, non solo in ambito europeo. In questo contesto San Giovanni Rotondo si candida a recitare un ruolo di primo piano, facendosi portavoce di una politica di sviluppo del turismo religioso che legato al tema spirituale, riesce a rappresentare anche altri aspetti come quello degli itinerari culturali, dell’ambiente e del tempo libero, che poi sono stati al centro della prima convention che abbiamo ospitato nel luglio scorso, alla presenza anche di una delegazione proveniente da Fatima», sottolinea il sindaco Cascavilla.

A Fatima sarà presente anche il presidente del consiglio comunale, Giuseppe Mangiacotti.

«*Ho avuto l’onore di essere a Fatima lo scorso novembre, riportando con una delegazione cittadina e di frati cappuccini la statua della Madonna, in visita a San Giovanni Rotondo. Sarà un modo per ribadire la grande vicinanza tra il popolo sangiovannese e la località dell’apparizione mariana e per gettare le basi di future e più strette collaborazioni tra le due città*», afferma Mangiacotti.

Non a caso il sindaco sarà a Fatima per continuare i colloqui già avviati, nello scorso luglio, con l’amministrazione locale per definire il gemellaggio tra San Giovanni Rotondo e Fatima.