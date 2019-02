“Prestazioni aggiuntive 2019”, 57mila euro per l’ospedale di Manfredonia

Di:

Foggia, 20 febbraio 2019. “Prestazioni aggiuntive anno 2019”: con recente delibera dell’Asl Foggia, è stato dato atto che il limite di spesa per l’anno 2019 per le prestazioni in parola ammonta ad €670.672,00;

Di dare atto, inoltre, che la ripartizione secondo le suddette percentuali è la seguente:

– € 67.067,20 per l’Amministrazione;

– € 256.532,04 per il P.O. di San Severo-Lucera;

– € 256.532,04 per il P.O. di Cerignola;

€ 57.007,12 per il P.O. di Manfredonia;

– € 33.007,12 per attività intensiva Distrettuale.

Si procederà all’eventuale riduzione della citata spesa a seguito di limitazioni della stessa derivanti da specifiche disposizioni normative;

Precisato, ancora, che il costo orario per l’attività di che trattasi per i dirigenti medici è il

seguente:

– € 60,00 per ogni ora;

– € 360,00 per ogni turno di 8 ore;

– € 480,00 per ogni turno di 12 ore;

mentre per il personale di comparto, infermieri e tecnici di radiologia medica, è di € 25,00 per ogni ora.

