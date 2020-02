A Foggia altri tre candidati al Premio “I fiori blu”

terzo e ultimo degli appuntamenti

Il primo incontro del pomeriggio, alle 17.00, è con Viola di Grado, già vincitrice del Premio Campiello Opera Prima, autrice di “Fuoco al cielo” (La Nave di Teseo). L’autrice, classe ’87, ha vissuto a Kyoto, Leeds e Londra, e per scrivere il suo nuovo libro ha preso ispirazione da un fatto di cronaca che disorientò il mondo. Si tratta di una storia d’amore appassionata e folle, ambientata in un villaggio siberiano, il luogo più radioattivo del pianeta. Viola di Grado a Foggia ci guiderà alla scoperta della “città segreta” di cui parla nel suo libro, intesa «non solo come un luogo reale di distruzione e segregazione, ma anche come il nodo più intimo e pericoloso di ogni relazione».

Sempre l’amore, ritratto sotto diverse forme e possibili involuzioni, sarà il fil rouge che guiderà anche il secondo incontro del pomeriggio, alle 18.00, ancora per la sezione narrativa, con Camilla Baresani e il suo nuovo romanzo “Gelosia” (la Nave di Teseo) . Il libro racconta le complicazioni dell’amore, le migliori intenzioni e il loro naufragio, la passione per il lavoro, la crisi economica e quella dei matrimoni, e una vendetta sottile e implacabile. Proprio quando il tormento della gelosia sembra essere cessato, Antonio riceve una chiamata dalla sua ex amante che vuole rivederlo, ma il loro incontro avrà un esito imprevisto. Camilla Baresani è autrice di numerosi altri romanzi tra cui Un’estate fa (2010, Premio Hemingway e Premio Selezione Rapallo) e Il sale rosa dell’Himalaya (2014, Premio Città di Vigevano e Premio Cortina d’Ampezzo). Collabora anche con Il Corriere della Sera e Grazia, e insegna scrittura creativa alla scuola Molly Bloom.

Alle 19.00, a conclusione del ciclo di appuntamenti con i candidati al Premio “I fiori blu” in Biblioteca, Gianrico Carofiglio presenterà il suo ultimo romanzo “La misura del tempo” (Einaudi) , che segna il ritorno, dopo cinque anni, dell’avvocato Guido Guerrieri, personaggio che lo ha reso famoso e amatissimo dal suo affezionato pubblico. Al centro del romanzo c’è un nuovo caso per Guido Guerrieri che ha come protagonista una donna dal fascino abbagliante; forse anche per rendere un malinconico omaggio ai fantasmi, ai privilegi perduti della giovinezza. Comincia così, quasi controvoglia, una sfida processuale ricca di colpi di scena, un appassionante viaggio nei meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali. Nella carriera letteraria di Gianrico Carofiglio, autore multiforme e sperimentatore dalla scrittura sottile e profonda, sorprende la capacità disinvolta di passare dal romanzo al fumetto, cimentarsi in progetti narrativi ambiziosi (Il silenzio dell’onda, finalista al Premio Strega) o la collaborazione con altri scrittori (Cocaina, trittico di racconti pubblicato insieme a Giancarlo De Cataldo e Massimo Carlotto).

In queste settimane una Giuria Popolare, composta dai referenti di gruppi di lettori di diversa estrazione della società civile, voterà per determinare la rosa dei sei titoli finalisti.

È possibile votare, entro il 1° marzo attraverso il sito del Premio www.premioifioriblu.com/ indicando la propria preferenza e motivandola. Ed è possibile consultare tutti i libri candidati al Premio, disponibili per il prestito presso la Biblioteca .

Su questi sei finalisti dovrà pronunciarsi, entro il 28 marzo, la Giuria Tecnica composta da Ritanna Armeni, Pierluigi Battista, Marco Ferrante, Paolo Mieli, Sandra Petrignani, Lidia Ravera e Silvia Truzzi. La cerimonia di premiazione si terrà il 28 aprile nel Teatro Umberto Giordano di Foggia. Il Comitato esecutivo del Premio si riserva di decidere se assegnare anche un Premio Speciale della Giuria Popolare. Il premio “I fiori blu” che vanta il sostegno del CEPELL – Centro per il libro e la lettura, è patrocinato da Regione Puglia, Provincia di Foggia, Comune di Foggia – assessorato alla Cultura, e Teatro Pubblico Pugliese.

