Cerignola, busta con proiettile al dirigente comunale Michele Prencipe

, 20 febbraio 2020. Una busta contenente un proiettile è stata indirizzata al dirigente comunaledel Settore Servizi Tecnici, Lavori Pubblici e Ambiente, del Comune di Cerignola. In una nota, “Sua Ecc. Mons. Luigi Renna e tutta la Vicaria di Cerignola esprimono una ferma condanna nei confronti del vile atto intimidatorio. Al Dirigente e alla sua famiglia vanno la nostra solidarietà e la nostra vicinanza. Tutte le Istituzioni del nostro territorio devono continuare a collaborare per creare un clima di serenità che ci permetta di lavorare insieme per il bene comune e per una convivenza pacifica che rifiuta e contrasta ogni forma di violenza. Rinnoviamo il nostro sostegno alle Istituzioni civili e militari affinché, con il loro quotidiano lavoro, possano continuare a essere per la nostra Città presidio di legalità”, dice Mons. Renna.