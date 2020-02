“Emiliano scarica al Comune di Foggia 46 ettari di strade rurali”

. “”. Così il sindaco Franco Landella commenta la nota con cui la “Sezione Demanio e Patrimonio” della Regione informa del “trasferimento a titolo gratuito delle infrastrutture pubbliche stradali dell’ex Riforma Fondiaria”, e in cui si chiede, con urgenza, “di disporre un tavolo tecnico per definire il trasferimento delle strade interpolerai realizzate nell’agro di Foggia”. Lo dichiara il sindaco di Foggia,

“Si tratta di una superficie vastissima: 46,3452 ettari, la cui manutenzione, considerata la situazione disastrosa in cui versano le strade rurali in questione, comporta per il Comune di Foggia un impegno economico insostenibile”. “Quella della Regione Puglia governata da Michele Emiliano è, di fatti, una decisione beffarda e di comodo che si vuole ingiustamente far pagare ai cittadini foggiani. Emiliano sa bene, anche in qualità di assessore regionale all’agricoltura, che quelle strade sono ad esclusivo servizio degli agricoltori e, perciò, sarebbe giusto ed opportuno affidarle ai Consorzi di Bonifica, annoverandole nella gestione migliorativa del patrimonio rurale, in considerazione del fatto che la valorizzazione dell’economia agricola è un obiettivo prioritario dell’impegno dei Consorzi di Bonifica. Invece, il presidente della Regione Puglia se ne lava le mani, pur sapendo di provocare un enorme pregiudizio alle risorse finanziarie del nostro Comune, già fortemente penalizzate con il ‘Salva enti’. Cercherò la maniera di contrastare questo ennesimo cattivo esempio del governo Emiliano, distintosi per scaricare le sue responsabilità sui foggiani” dichiara il sindaco Landella.